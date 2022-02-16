幼兒園「超難猜燈謎」！他急PO網求解 眾愣：是考家長嗎
昨（15）日為元宵佳節，除了吃湯圓提燈籠外，猜燈謎也是元宵必備活動之一。但有網友卻PO出一張幼兒園所出的猜燈謎，要以四張小圖片猜出成語，困難程度讓他將近一半的問題解不出，只好發文求助網友。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 15:00:49｜2022-02-16 15:02:48
根據原PO於《爆廢公社》貼出的猜燈謎題目，以四個小圖案為主，每一個圖對應一個字，答案則為四字成語，困難程度讓原PO直呼「求救⋯⋯太難了」，從圖片上方可以看到，該燈謎應為幼兒園的作業，並且標上今年元宵節的日期。
該貼引來千名網友點讚，最終在大家共同解謎下，正確答案曝光，1喜上眉梢、2妖魔鬼怪、魑魅魍魎、3餘音繞梁、4盲人摸象、5雞飛蛋打、6心照不宣、7人走茶涼、8刀光劍影、9七嘴八舌、10悲喜交加、11雷聲震耳、12捨己救人、13眉目傳情、14豬朋狗友、15一針見血、16愁眉苦臉、17指腹為婚、18一拍即合、19花好月圓、20騎虎難下。
不少家長紛紛表示「還好我的是文字，幼兒園小班功課，這是考驗家長腦力」、「這老師不是在考倒小孩，而是在考倒家長」、「真的好難欸！根本是腦筋急轉彎」、「幼兒園的燈謎….是在考家長還是考幼兒」。（編輯：鍾怡婷）