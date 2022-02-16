打房衝擊！開發業年獲利率剩3％　賴正鎰：建商成加工業

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他指出，去年全台房價平均漲幅約30％，其中台中漲幅達100％，一般新推案的房價已漲到45萬元，桃園青埔也漲破40萬元，預估今年應該會輪漲到雙北地區，可能將有一波較大的漲幅。
他表示，政府面對房市漲價快速，端出許多打炒房措施與囤房稅，央行與內政部已四度出手打炒房，內政部今年初再度提出「預售屋新五規」，準備在下半年通過立法，限制預售屋轉手，要讓房市持續降溫；雖然去年全台推案量突破1.8兆元，但今年受到政府持續打房，預估推案量將降20％，只剩1.45兆元左右，呈現「量縮、價微揚」的格局。
對於政府打房一波波，短期內似乎還沒有縮手的趨勢，賴正鎰再度為房市相關產業的上下游業者請命，他說，建商與房產業都不希望房價再繼續漲上去，也支持政府穩房價的措施，但請政府不要一昧猛打房，而是應該要尊重市場機制。
他也強調，國內物價上揚，建築業的鋼材與工人都漲了一倍之多，漲幅驚人，希望政府能儘快開放民間營造業可以引進外勞，減輕板模或鋼筋綁紮等工人嚴重短缺的情況；此外，還要控制物價，包括混凝土需要的砂石開採與水泥等的招標作業，應該設法穩定價、量。
他建議，政府不能光把抑制房價上揚的壓力放在建商身上，因為現在建商每年僅剩下3％利潤，都快活不下去了，政府打房搞錯方向，因提高稅金只會轉嫁成本給購屋或租屋者，應從地主等土地供給面著手，降低土地成本與房屋持有稅，才有可能真正將房價壓下來。