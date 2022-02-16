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台灣YouTuber收入排行假的？他揭「真實價位」怒轟：拉基

▲歷史系YouTuber「Cheap」認為，該YT排行榜收入數據很有問題。（圖／翻攝Cheap臉書）
▲歷史系YouTuber「Cheap」認為，該YT排行榜收入數據很有問題。（圖／翻攝Cheap臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 16:44:16｜2022-02-16 17:56:36

台灣網紅時代崛起，競爭越來越激烈，近日，有關於台灣去年收入前50名的YouTuber引發熱議，尤其是第一名和台灣人結婚的韓籍YouTuber，就估計有466萬元的月收。對此，專門講解歷史的YouTuber「Cheap」就跳出來打臉，痛批該數據就是垃圾

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擁有88.6萬訂閱、並以幽默趣味帶領觀眾進入歷史世界的YouTuber「Cheap」，就在PTT針對此事發文，「頻道快90萬訂閱了，流量也有維持住，應該有資格說這句話，這數據完全不準，連參考的價值都沒有，基本上就是一個拉基數據」。

Cheap解釋，其實流量多寡只佔YouTube收入的一部分，越大咖的比佔就越小，但也沒有流量低，反而業配超多的案例，「當廣告主憨憨找你業配嗎？」即便有些人是靠政商關係，或吃政府案子來接到業配，但前提是「你訂閱也要夠多，名氣有起來」。

Cheap笑嘲，該頻道「排行榜 - Ranking Hub」卻把HowHow（陳孜昊）排在50名，並推估其月收入僅有14萬，讓他不禁反問，「我剛轉2018年10月開始做Youtuber，第三個月我分潤就超過14萬了，你覺得how哥分潤會只有14萬？」。

▲Pan Piano（小P）裝扮《天堂M》妖精。（圖／翻攝「Pan Piano」YT）
▲Pan Piano（小P）則奪下去年台灣最高收入的YT第七名。（圖／翻攝Pan Piano YT）
Cheap透露，業配非常賺錢，以他為例，幾部百萬點閱的影片分潤大約就有9~11萬台幣，但隨便一個業配就能超越這個數字，「一個20萬訂閱出頭的圖文漫畫頻道，流量比我還低，價碼是22萬，另兩個80幾萬訂閱，流量小輸我的，價碼48萬，我還是裡面最低的，我開10萬= =」。

最後Cheap再度酸爆，這個統計以流量來推分潤，也是白癡到極點，「10秒的影片點閱50萬，跟15分鐘的影片，點閱50萬，你覺得會一樣價錢？短影片根本就沒收益，我有一部97萬點閱的58秒影片收入多少? 答案是3580$」、「你說沒流量就沒業配，那有沒有這樣還能賺錢的yt，有！就是厚著臉皮賣課，有沒有聽過一堂課15萬，兩堂課30萬的新聞？我真的覺得好丟臉」。

Cheap的貼文也獲得許多網友認同大推。不過，該頻道「排行榜 - Ranking Hub」也在影片中表示，這份排名僅供參考而已。（編輯：詹鎰睿）

▲韓籍YouTuber,，Jay Lee Painting奪下2021年收入最高的台灣YouTuber。（圖／翻攝Jay Lee Painting）
▲韓籍YouTuber，Jay Lee Painting奪下2021年收入最高的台灣YouTuber。（圖／翻攝Jay Lee Painting臉書）
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