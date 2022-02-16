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抓住年節尾巴！專家曝「居家開運法」　簡單7招引財入門

▲抓住年節尾聲，簡單7招待在家也能提升財運。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲抓住年節尾聲，簡單7招待在家也能提升財運。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 16:30:51

今日為農曆1月16日，新年春節剛結束不久，民眾開始回歸正常的上班與學生生活，感覺自己的財運開夠了嗎？快跟著命理專家愛菲爾老師，一起抓住農歷年的尾巴財氣！就算沒時間到廟里祈求財運，在家中隨時隨地，也可以透過一些小方法達到開運效果，艾菲爾老師分享7招簡單小秘法，宅在家也能輕鬆讓財運找上門。

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▲「3生肖」命藏金山銀海，雖然年輕的時候財運沒有太大起色，但中年後越來越有錢。（圖／Shutterstock）
▲艾菲爾老師分享7開運秘訣，宅在家也能提升財運。（圖／Shutterstock）
1丶常開窗戶，增加陽光、空氣流動

自己的住處，最好要多開窗戶丶打開窗簾，增加陽光照射的時間，可以讓居住者神清氣爽，不會老是黑黑暗暗的。常開窗讓空氣流動，氣場活絡，能幫助運勢提升。

2丶在財位放花瓶與小燈

在家宅中或某個房間內的2022正財位：東北方，可以擺放花瓶，裡面放少許清水。另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮七七四十九天（一天二十四小時皆須亮著），照亮你的財位，可為你招財聚財。或是將燈點在玄關處，有利事業發展。因為玄關是攸關屋主事業運勢，財運狀況的重要場所。

3丶常穿紅衣招喜氣

時常為自己討個好彩頭，記得一定要穿紅色的衣服，或穿戴紅色飾品，因為紅色喜氣，可以助旺自己的氣勢與運勢。特別建議可以穿紅色內衣褲，讓自己好運丶財運旺旺來。

4丶沙發禁止背對門

客廳是家中財氣的聚集處，想要留住錢財，沙發一定要面對門，要讓坐在沙發上的人，可以直接面對大門，正面迎接，財神才會進到屋內，若是背門而坐，財神就會被擋掉，就容易錢財留不住。

5丶客廳擺放招財盆栽

客廳宜選用富貴竹丶招財樹或葉子圓潤大片的盆栽，這些植物蘊涵吉祥如意丶聚財發福之意。而富貴竹又稱萬年竹，葉片濃綠，向上生長，有節節高昇之意。

6丶錢母吸財

如果在路邊撿到錢幣，可以用紅包袋隨身攜帶，這就稱為「錢母」，有助個人的財運提升。或可以放入聚寶盆，讓小錢變大錢，大錢再生小錢。「壬寅年」印有39尾數的百元大鈔，是當年能旺發財運的幸運錢母，記得放在錢包，錢生錢在生錢！

7丶皮夾養招財物

皮夾是我們的隨身財庫，在皮夾里養招財物件，像貔貅丶金蟾丶金雞母，都是靈性很強的旺財神獸，是旺財運最直接有效的方法，招財守財，咬錢入袋。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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