新北＋5　足跡遍及銀行、市場、超商、美甲店

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陳潤秋說，因案19815的母親（高雄砂石場延伸苗栗案19643）於2月12日確診，2人遭匡列接觸者居家隔離，PCR皆為陰性，2月15日居隔期間再次採檢，兩人PCR轉為陽性，CT值分別為17及19.35，持續於專責病房治療；兩個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。
至於案19860（男性，30多歲）居住新店區，為案19665（設計師）的同住室友，2月12日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR陰性，2月14日的晚間出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，2月15日通報衛生所安排採檢，PCR轉為陽性、Ct值13，收治於專責病房隔離治療；個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。
陳潤秋指出，案19813（女性，50多歲）居住為八里區，接種3劑疫苗，為北市房屋代銷公司人員，2月9日晚間於北市餐廳用餐，遭匡列為案19655設計師的接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、CT值22.1，匡列接觸者14人、12人居家隔離；其中，北市職場同事有10人，經採檢有2名女同事PCR陽性，1人居住北市（案19816），CT值16，另1人居住新北板橋區（案19859）CT值34.5，案19859匡列接觸者4人、居家隔離4人，持續疫調中。
衛生局也公布確診者的足跡，包括淡水區民族路永豐銀行竹圍分行、棉花田生機園地淡水民族門市、板橋區民治街青翠市場、板橋區松柏街玉玄美甲美睫、板橋區文化路二段全家便利商店，以及八里區龍形二街與板橋區懷德街、文化路二段7-ELEVEN等處。
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