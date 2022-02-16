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新北＋5　足跡遍及銀行、市場、超商、美甲店

▲新北市政府衛生局也公布確診者的足跡，包括銀行、市場、超商、美甲店等處。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也公布確診者的足跡，包括銀行、市場、超商、美甲店等處。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-16 16:34:51

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增14例的本土個案，其中有5例在新北市；此外，新北市政府衛生局也公布確診者的足跡，包括銀行、市場、超商、美甲店等處。

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衛生局長陳潤秋表示，新北今日新增5例，有3例為居隔期間陰轉陽的個案、2例為居隔採檢陽性的個案；其中，案19814（男性，40多歲）、19815（女性，40多歲）為夫妻、居住林口區，均已接種2劑疫苗，為案19687、19688、19689的父母。

陳潤秋說，因案19815的母親（高雄砂石場延伸苗栗案19643）於2月12日確診，2人遭匡列接觸者居家隔離，PCR皆為陰性，2月15日居隔期間再次採檢，兩人PCR轉為陽性，CT值分別為17及19.35，持續於專責病房治療；兩個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

至於案19860（男性，30多歲）居住新店區，為案19665（設計師）的同住室友，2月12日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR陰性，2月14日的晚間出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛症狀，2月15日通報衛生所安排採檢，PCR轉為陽性、Ct值13，收治於專責病房隔離治療；個案為居隔中陰轉陽，無公共活動場所足跡。

陳潤秋指出，案19813（女性，50多歲）居住為八里區，接種3劑疫苗，為北市房屋代銷公司人員，2月9日晚間於北市餐廳用餐，遭匡列為案19655設計師的接觸者居家隔離，經採檢PCR陽性、CT值22.1，匡列接觸者14人、12人居家隔離；其中，北市職場同事有10人，經採檢有2名女同事PCR陽性，1人居住北市（案19816），CT值16，另1人居住新北板橋區（案19859）CT值34.5，案19859匡列接觸者4人、居家隔離4人，持續疫調中。

衛生局也公布確診者的足跡，包括淡水區民族路永豐銀行竹圍分行、棉花田生機園地淡水民族門市、板橋區民治街青翠市場、板橋區松柏街玉玄美甲美睫、板橋區文化路二段全家便利商店，以及八里區龍形二街與板橋區懷德街、文化路二段7-ELEVEN等處。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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