新鮮人常犯職場禮儀「2地雷」！前輩秒認了：主管會不爽
職場上各種關係與禮儀難以一言道盡，很多新鮮人出社會後被震撼教育，才會深刻了解到一些眉眉角角。就有女網友盤點「2種職場禮儀」，有許多長輩跟主管相當在乎，不少過來人也紛紛認同「真的會有糾紛」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 16:56:35
原PO在論壇Dcard上發文提到「有一些職場禮儀是自己不會很在意，但真的滿多長輩或主管很注重的」。她隨後提到第一點，就是「辛苦了」這三個字，「雖然我們平常講話就常聽到，但剛入職場沒多久就被長官糾正過這是上對下的用法，尤其不是主管的話不要在mail後面加這句，一開始很訝異但意外地滿多主管在意這個，也都有提過這件事」。
第二點則是「乘車禮儀」，原PO解釋「在打工時期曾被男前輩老婆提醒過不要坐他的車副駕，之後一直以為已婚或有對象的男生車子副駕都不要坐比較好，避免造成糾紛。結果進入職場後第一次搭男主管車往後座開門被說很沒禮貌，搭人家車要坐副駕！我提出之前的經驗反而被說那個老婆見識淺薄、不懂禮儀，主管還解釋，如果是四個人坐一輛車，職級最小的開車、再來坐副駕、然後是副駕後方，最後職級最大的是坐在司機後方的位置」。
相關經歷曝光後也引發討論，不少網友紛紛回應「關於坐車這件事的話，如果是主管開車，你跟老闆要上車，老闆坐副駕，你坐後面，假如只有你跟主管，主管開車你就要坐去副駕，因為副駕不能沒有人，否則就是把主管當司機，很沒禮貌」、「乘車禮儀真的很兩難，又怕男同事的太座不高興，能避嫌就是不要單獨上車吧」、「辛苦了真的不要亂用」。（編輯：潘毅）