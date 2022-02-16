買全聯被告知「公仔有3個」！7旬姨秒找替死鬼：這個送你
全聯福利中心推出的消費滿400元就送「漫威公仔」的活動，卻不小心成為婆媽們的惡夢。近日，就有位媽媽分享，她在排隊結帳時，兒子就被前面的阿姨活生生硬塞了3個公仔，讓她愣住直呼「請求現場支援收驚」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 17:31:18
有位媽媽在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」PO文抱怨，為避免驚喜變驚嚇，她首次開啟計算機，準備以398元的消費金額走到櫃檯排隊結帳，但她表示，前面一位大約70歲的阿姨，一聽到收銀員告知「您這邊會有三個公仔哦！」就停下手邊裝袋的工作。
怎料，該位阿姨和收銀員對看3秒後，竟然立刻轉頭望向原PO母子倆說到「弟弟，元宵節快樂，這個送給你！」並強行塞進購物袋裡。
這讓原PO當場傻眼，「媽媽看著三包小藍臉都綠了，腦筋瞬間空白，再次回神阿姨已不見蹤影，該來的終究會來，阿姨知道的太多了，請求現場支援收驚」。
大家看完後笑到不行，紛紛留言「這樣小朋友對元宵節會不會有陰影」、「阿姨到底多不想要啊」、「薑還是老的辣」、「有這麼恐怖」、「現在知道下次不要管有沒有滿四百，而是要在有小朋友的那家庭前結帳」、「殺你個措手不及」。（編輯：詹鎰睿）