房市／搬家潮遞延　年後準備3關鍵從容入住

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第2個關鍵為評估適合自己的搬家方案，信義居家表示，一般搬家即為裝箱後由搬家公司搬至車上，再運送至新家放置在指定空間，3.5噸的貨車每車約2800-3800元，費用視距離、有無電梯、特殊物件而定，若要更精緻的服務，有免動手搬家，可加價購買專人打包物品、裝箱的服務，適合平時較忙的上班族或高階主管族群。若是小資族、學生族，則可評估自助搬家、回頭車方案，約可省下2-3成的搬家費用。
第3個關鍵則為尋找優質廠商，信義居家表示，優質的搬家廠商多會事前估價，估價單與合約會有明確的搬家清單與損賠條款，費用與搬遷日期也會明列，沒有坐地起價的疑慮。扎實的搬家訓練不只力氣大，包含物品防護、搬運技能、裝箱技能…等，消費者可多參考網路評價、口碑、規模較大的居家服務平台，或經具公信力平台認證的搬家廠商，服務過程多有標準作業流程，面對損壞也有完整的理賠規範與標準。
前置準備完善後，搬家當天即能事半功倍，信義居家提醒，搬家當天若是有無法顧及的長輩、孕婦、小孩、寵物等，盡量安排不要在搬家現場。搬家當天需確認搬遷物品是否有基本防撞包裝、議定搬遷的物品是否全部上車及確實堆疊、出發前確認路線與抵達時間等。
抵達目的地後，確認車上物品都已清空並放置至指定位置，驗收時則須特別注意物品是否無碰損，而大型家具需特別留意拆裝問題，例如床組再組裝回去時，是否有缺少零件、組裝後是否穩固等；即日起透過信義居家預約搬家廠商，除享9折外，成交客戶再送10個紙箱，而台南區的消費者則限定送裝有打包材料的搬家禮包。