30歲還在打工很慘？過來人點破「逆轉優勢」：要把握機會
多數人踏入社會後，都會希望能找到一份正職，一步一步往上爬。不過就有網友好奇問「到30歲都還在打工會很糟嗎？」問題立刻引起討論，更有過來人點破「逆轉關鍵」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 19:42:12
原PO在論壇Dcard上發文提到「現在活累了那種責任制又沒多高薪的工作，每天沒日沒夜沒生活品質的，想問30歲回去當打工族真的會很糟嗎？有沒有前輩能分享心境還有現況？」
貼文曝光後立刻有不少網友苦勸「工替換率高，等老了，體力、精力沒那麼好，很容易被裁，到時候想找其他工作也很難」、「除非你的打工月入5至6萬以上！我就沒意見了」、「打工沒有錯，但家裡得有安排，不然等你老了，有想過怎麼辦嗎」。
但也有過來人點破其中優勢「打工但有其他投資收入我覺得ok，正職時間長、事又多，錢也沒多到哪裡去」、「打工的話，可以邊兼職邊準備國考、國營」、「有一些責任制工作，薪水換算成時薪搞不好還比基本工資低」、「遇過40幾打工的，他現在是一邊條配自己的時間打工一邊做副業。他會調整自己的時間而且做的副業也是自己的興趣」、「選擇打工兼職，你的閒暇時間就是優勢，要把握機會投資自己」。（編輯：潘毅）