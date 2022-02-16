做工慘遭女友媽媽嫌棄！爸「神開導」24歲兒 萬人狂喊讚
俗話說「職業不分貴賤」，各行各業都值得尊敬。不過就有位24歲男子卻因為在工地工作，慘遭女友媽媽嫌棄，然而男子爸爸開導時的一番話，瞬間引起上萬網友讚賞認同。
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 20:18:49
身為爸爸的原PO在臉書《爆廢公社二館》上發文提到「今天兒子突然問我一句『工人會很丟臉嗎？』我一頭霧水，莫名其妙，問他怎麼了，才說昨晚女友跟她媽媽吵架，結果後者突然爆一句『難怪妳的男朋友是做工的工人』」。
眼見兒子莫名其妙中槍，整個人都悶悶不樂的，原PO卻笑著開導「沒錯，你就是個工人，而且是下賤的低等工人，但是你24歲，平均月領五萬多，滿街大學畢業的，有你這薪水？」他後續更對兒子信心喊話「在林北的嚴厲指導之下，你不可能一輩子做工，將來你一定自己接工作，自己當老闆」。
完整對話曝光後，2萬多名網友紛紛大讚「女友媽媽傻傻的，工人一個月領的薪水都比外面大學畢業的高個幾倍了」、「能力起來做老闆年收會很壯觀欸」、「現在有實力工人都很有底氣的好嗎？！女友媽媽不只眼睛長在頭頂上，還很無知耶」「不丟臉，反而要尊敬你們，因為每個行業都需要被尊重」。（編輯：潘毅）