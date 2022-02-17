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小橘貓遭棄置大排水溝內險滅頂　新北動保處重罰狠心飼主

▲小橘貓身體冰冷呈現嚴重的失溫，在獸醫師等眾人的緊急搶救下進行保溫，才脫離危險期存活下來。（圖／新北市政府動保處提供）
▲小橘貓身體冰冷呈現嚴重的失溫，在獸醫師等眾人的緊急搶救下進行保溫，才脫離危險期存活下來。（圖／新北市政府動保處提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-17 07:00:00

新北市政府動保處去年12月28日接獲民眾通報，位於鶯歌區文化路加油站後方的大排水溝內有貓叫聲，疑似從大排內的一只寵物外出提袋傳出；板橋動物之家人員立即前往現場救援，發現提袋內有隻全身溼淋淋的小橘貓、顫抖不已，為防止繼續失溫並緊急帶回動物之家醫療。

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動保處長楊淑方表示，板橋動物之家人員到達現場後，發現排溝與地面落差約3米高，人員立即使用繩梯爬下排溝，並使用蛇夾，將提袋撈回岸邊；當日氣溫僅有15度，發現提袋內有1隻全身溼淋淋的小橘貓、顫抖不已，人員立刻用大毛巾包覆貓咪。

楊淑方說，小橘貓泡在低溫的水裡，身體冰冷呈現嚴重失溫，在獸醫師等眾人的緊急搶救下進行保溫，動保員一點一滴餵予溫濕食物，脫離危險期存活下來，可以自行飲水進食；現在小橘貓在板橋動物之家，精神抖擻親人，很會和人撒嬌，等待有緣人給牠一個溫暖的家。

▲小橘貓恢復精神活力後，乖巧可愛，可抱可摸。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供）
▲小橘貓恢復精神活力後，乖巧可愛，可抱可摸。（圖／新北市政府動保處提供）
由於飼主棄養的行徑太惡劣，經動保處全面查緝要求飼主到案說明；吳姓飼主雖然供稱，因家庭經濟及生活的壓力過大，才將貓咪放在陶瓷博物館旁空地，但經民眾報案發現貓咪是在水溝中，難以採信飼主的說法，目前警察局也正在調閱監視影像。

楊淑方指出，該飼主棄養的行為已違反動保法第29條的規定，將處新臺幣3萬元的罰鍰，亦不得再飼養其他犬貓；本案小橘貓被救援成功，但將動物棄置在大排水溝內造成生命的危險，使動物遭受傷害，違反動保法第30條的規定，將處1萬5千元的罰鍰，共計處以4萬5千元的罰鍰。

動保處說，不論是購買或是認養寵物，都應盡飼主責任，妥善照顧動物，對於惡意棄養或虐待動物行為，動保處嚴懲不貸；民眾發現有動物需要救援，可撥打1999或新北市政府動保處24小時動物救援的專線29596353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援的動物都能成功脫困。
 

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