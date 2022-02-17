宜蘭大豪雨特報！週六強冷空氣南下 下探9度激凍時間曝
中央氣象局今（17）日針對宜蘭縣發布大豪雨特報，請民眾慎防坍方及落石。今日大陸冷氣團稍減弱，北台灣高溫回到20、21度，還是偏涼但比起昨日稍微上升，其他地區大約為23、24度，高屏及台東則可達25至27度，感受上較舒適溫暖。不過早晚還是偏冷，民眾仍要注意溫度的變化做好保暖。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 06:40:48
氣象局表示，受到東北風影響，迎風面易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及花蓮地區有局部大雨發生的機率。
週六大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，下週日、下週一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，這三天各地天氣較冷，最冷的時間落在週日晚間到週一清晨，屆時中部以北部分區域有可能出現9到10度的低溫，南部及大台北地區約11、12度，花東13至15度，白天各地也可以感受到顯著的降溫。同時持續受華南雲雨區影響，中部以北及東北部地區有雨，其他地區亦有局部短暫雨，全台灣都有降雨的可能，天氣又濕又冷。
氣象局指出，未來一週溫度皆偏低，若與水氣條件配合，北部2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率，山區要提防路面結冰，留意行車用路安全。（編輯：倪浩軒）