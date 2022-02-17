7-11所長茶葉蛋「一顆18元」太貴？網讚真實口感：差很多
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；而便利商店通常都會販賣「茶葉蛋」，對此，就有網友好奇「7-11所長茶葉蛋一顆18元到底差在哪」，貼文一出，也有老饕曝真實口感，大讚「完全不同」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 06:44:26｜2022-02-17 07:18:23
該名網友16日在PTT以「 小七所長茶葉蛋」為題發文，表示今天早上想要買茶葉蛋當早餐，但走進小七沒看到一般茶葉蛋，只看見所長茶葉蛋，一顆18塊，「想說反正沒吃過，還是狠下心給它買下去」。
豈料原PO吃完卻覺得「分不太出來跟本來10元的有什麼差別」，不禁懷疑「可能我木舌吧，女孩們有吃過小七的所長茶葉蛋嗎？味道有什麼不一樣呢」？
貼文一出，有不少老饕分享所長茶葉蛋的真實口感，大讚「很入味、更Q彈、蛋殼更好撥，吃起來與一般茶葉蛋差很多」，「我覺得差很多耶，味道、Q彈程度、蛋殼好撥程度」、「吃過，覺得很入味，但不會買第二次」、「我覺得味道差很多，但10塊的也很好吃」、「很入味，可是很鹹耶」、「有比較好吃，但太貴了」、「差蠻多的」、「我覺得好吃很多欸」。
但也有人表示價格仍太貴，「 超貴」、「多了所長兩個字」、「變相漲價」、「不好吃，還是阿婆的好吃多了」、「完全一樣的東西，多賺盤子們八塊啊，對了，我就是那盤子」、「我覺得10元的比較好吃」、「還我一般茶葉蛋QQ」、「買過一次，覺得真的貴」。（編輯：郭佩蓉）