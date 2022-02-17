莉婭清晨突然道歉！高招「流出私下對話」 祈錦鈅尷尬了
謝和弦去年才和經紀人莉婭（陳緗妮）結婚，沒想到短短8個月就傳出婚變，日前莉婭在臉書上直接標記謝和弦以及被封為「G級周子瑜」的祈錦鈅，寫道「祝你們幸福」，暗指兩人有不正當關係。結果事後遭到祈錦鈅打臉，甚至同框謝和弦直播飆罵莉婭，沒想到事件延燒一天多後，莉婭今（17）日清晨五點向祈錦鈅道歉，但內文中附上一張四宮格的對話，其內容讓網友看了不可置信。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 06:49:25｜2022-02-17 06:52:11
回顧整起事件，在莉婭爆料老公謝和弦與祈錦鈅私下有染之後，祈錦鈅先是連續發文解釋，要求莉婭3天內道歉或者提供實質證據，不然就會提告，接著開直播解釋始末，並邀請謝和弦同框，祈錦鈅也虧謝和弦「別的人是藝人出事、經紀人出來處理，你是相反」；而在直播結束後，謝和弦也在IG上發出8名女子的照片，並且寫下「抱歉我是個渣男，是個毒蟲，是個垃圾」，引發外界揣測。
接著在今（17）日清晨五時許，莉婭突然發文表示「我在此向祈錦鈅小姐道歉，我太衝動，我誤會了妳與我老公對話內容的含義，最後再次鄭重道歉」原以為事件就此落幕，但莉婭附上的圖片為祈錦鈅與老公謝和弦私下的對話。
對話中祈錦鈅多次邀約表明「對了！我自己租了小屋，歡迎來玩」、「你下週都有空要不要跟我去浮潛」、「是不是要找一天見一下」、「我自己住，隨時過來很晚也沒關係」等等，而謝和弦則是也會回應祈錦鈅限時動態表示「正死了」，並且在祈錦鈅多個曖昧字句中按下愛心。
貼文曝光後，引發網友熱議表示「假道歉真爆料，這招夠狠」、「道歉&證據一起拿出來！讚唷！」、「對方說要證據or道歉，然後就一起拿出來了，猛唷」、「這種對話正宮看了誰不起疑啊.....」、「根本是她要道歉吧？發讓人想歪的訊息，你的道歉會換來更猖狂的後續 」、「還特別說自己住多晚過來都沒問題＝＝」、「這對話誰不會誤會啊」。（編輯：張嘉哲）