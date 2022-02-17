麥當勞驚見「隱藏版飲料」？他一喝狂讚口感：超級值得點
連鎖速食店「麥當勞」不僅餐點多樣、出餐速度快，也會不定時推出新產品，是許多外食族常常光顧的店家之一；對此，就有網友發現麥當勞竟然有「隱藏版飲料」，而他喝完也超震驚，直呼「超值得」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 07:19:16
該名網友在社群平台《Dcard》上以「麥當勞的隱藏版飲料」為題發文，表示前幾天去吃麥當勞，在自助點餐機看到果汁有兩種，「一個叫柳橙汁，一個叫台灣柳丁汁，還強調鮮榨」，也因為原PO喝過柳橙汁，因此想喝看看柳丁汁，「想說是鮮榨的，就點來喝看看，結果跟另一款柳橙汁真的完全不一樣」。
原本看到是瓶裝的，他還以為很普通，「結果喝起來真的跟鮮榨的一樣，不只吃得到果肉，果香也是真的柳丁味不是人工香精，而且既然叫台灣鮮榨柳丁汁，應該是用台灣的柳丁吧」，因此在文末推薦喜歡果汁或柳丁的網友，「這個隱藏版蠻值得點的」。
貼文一出，掀起熱議，「新版的好喝，超讚」、「看到鮮榨我還以為是店員在後面榨，想說店員又更忙了」、「我是蠻想看店員現榨的」、「你可以跟店員說你要柳丁汁他們應該就知道了」。
其中，也有內行網友透露，「這種瓶裝就是鮮榨之後高壓殺菌保鮮，算是在方便跟好喝之間有個平衡的解法吧，要不然真的要店員榨你要等超久」、「這上市一陣子了，有時候店員會推薦，沒有的話也可以自己跟店員說要換成鮮榨的」。（編輯：郭佩蓉）