科技業早輸了！「這職業」爽賺百萬 3優勢一堆人沒資格
每當我們找工作的時候，總希望自己能多賺一點錢，因此從大學科系選讀時，都會偏向高薪產業相關科系來做選擇，以台灣來說有科技業、醫療體系、藥學生技等等。不過，行行出狀元，有些許行業跳脫既定傳統框架，也能擁有自己的一片天。近日，就有網友討論「沒人發現公務員的薪水慘輸科技業嗎？」結果貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 07:30:27
原PO在PTT貼文指出「公務員進去之後，月薪才4萬到5萬，然後平均工作13年才沾到百萬的邊，這還是少數人，多數是40幾歲都沒有百萬的，除非你能力很差，不然在科技業工作，頂多兩年就能超過公務員待13年的年薪，未來每年差距都會持續拉大，為何公務員薪水待遇明明就廢到笑，還一堆人把它當成標竿阿？」
貼文一出，網友紛紛回應「你要不要看看台灣年薪百萬的有多少，況且公務員領到死欸」、「一堆中年失業就不要再嘴了，你沒考慮到科技業有退休沒得領還有中年失業問題，早就輸了還在自我意識優越」、「在職穩跟贏退休後生活，屌打中年失業科技仔」、「忘了工作壓力比科技業輕鬆多少？」、「公務員下班還能逛夜市欸，上班日程穩定，薪水穩定，退休還繼續領，反觀科技業」、「科技業高薪但根本沒生活品質啊」、「看過多少科技業只有上班跟下班睡覺這樣」。
綜合網友意見，多數人認為公務員工作雖然薪水水平不如科技業，但綜觀環境來說「薪資穩定不會失業」、「生活自由度遠勝科技業」、「退休後依舊保有領薪制度」等三優勢，完全贏過科技業，而近幾年資料統計，全台公務員人數平均落在34萬人至36萬人之間，以去年來說，高普考到考人數5萬多人，錄取率僅大約10%左右，想要擁有這樣自由、穩定以及福利滿滿的工作，還真不是人人都有資格呢！（編輯：張嘉哲）