台大學霸畢業「做直銷」他秒愣！內行抖關鍵：其實超聰明
台灣大學是許多學生夢寐以求能考上的學校，許多「學霸」們也將台大視為目標，希望能順利考取並畢業，之後找個好工作；不過，就有一名網友好奇，為何有台大畢業的人跑去「做直銷」，讓他感到很訝異，貼文一出，也有網友點出關鍵，反喊「其實超聰明」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 07:38:20
該名網友在PTT以「台大畢業跑去做直銷是怎麼回事？」為題發文，表示最近無聊滑臉書，看到一個以前認識的人，高中讀明星高中，之後讀台大一類組科系畢業，但現在臉書貼文卻充滿直銷語錄，「三句不離『簡單加薪』、『財富自由』、『輕鬆瘦身』之類的話」。
原PO接著說，除了那三句話，接著怎麼辦到的都不明講，要你私訊才能了解更多，「完全就是直銷」，因此也讓他很好奇「明明是個前途光明的人怎麼落得這種下場？是直銷害人不淺嗎」？
貼文一出，掀起熱議，「會做直銷代表他的嘴功很強阿」、「台大也是要看系所的」、「台大招牌拿出來，社會低端就乖乖上當了」、「超好騙的，是你不懂」、「台大法律也有啊，完全不懂@@」、「社會經驗不足，腦波太弱」。
其中，也有內行回文抖關鍵，直呼「其實超聰明」，「我十幾年前就遇到很多這種在做直銷的，然後這裡面可以分兩種人，一種是沒啥大腦的北X，一種超聰明，那些北X是認真相信直銷公司的產品和功效，然後可以藉由賣這個來財富自由；另一種超聰明的人，他是看到有一堆北X相信直銷公司，於是他用唬爛這些人來財富自由，他壓根不在意直銷公司賣啥，他只在意有多少北Ｘ相信這間直銷」。（編輯：郭佩蓉）