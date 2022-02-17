海底撈躲「隱藏規則」！她實測驚喜降臨 老饕愣：虧好多
知名火鍋品牌「海底撈」是中國規模最大的連鎖經營火鍋店，來台發展後也迅速累積一票忠實顧客，不過通常大家常常都會揪三五好友一同去「撈一下」，但你知道海底撈一人去吃也會有隱藏好康嗎？近日，就有網友分享自己1個人去吃海底撈，卻有意外驚喜，而沒想到貼文串更釣出隱藏規則，引發許多大學生激烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 08:06:34
原PO在「Dcard」貼文指出「千萬不要一個人去吃海底撈！因為真的會太爽啦！一直都很喜歡自己一個人去吃飯，今天來吃海底撈，結果入座店員就問我要不要『娃娃』，送來的是一隻番茄弟啦！超可愛的，期間服務人員會一直來問我口味好不好，需不需要調整，最後還招待我一盤白糖粿，真的太開心啦！長大後發現能跟自己相處的時間變得很少，自己吃飯真的讚！」
貼文一出，網友紛紛回應「一個人吃真的超讚的，那個陪吃的娃娃超可愛！店員會一直關心還有招待」、「我之前也一個人去一樣是番茄弟陪吃，一個人真的好爽，想點什麼就點什麼」、「之前一個人吃也有蠟筆小新陪吃，店員真的比多人更關心你，而且會招待」、「一個人吃店員真的會比較關注，真的有夠貼心」、「一個人吃真的會有比較多關注跟招待，陪吃玩偶真的超療癒」。
而也有網友好奇一個人吃這樣要多少錢，原PO則突然回應「我這樣扣掉大學生折扣，一共是258元」；結果讓不少大學生驚呼「海底撈有大學生折扣？怎麼折扣啊」、「從來不知道海底撈有大學生折扣欸」、「海底撈有大學生折扣？之前常常去吃都不知道欸，虧好多」。
而事實上，海底撈確實有大學生折扣一事，但並不是全台門市都有大學生折扣，且有些也有特殊活動才有，例如台南Foucs百貨的海底撈，就推出特約商店活動，若大學與其配合，該校大學生就能夠享有現金結帳79折、刷卡85折的優惠；而台中中友百貨的海底撈則是滿500元，一張學生證折價一百元，大學生若不清楚各門市折價相關資訊，也可以用餐完畢之後有禮貌詢問店員哦！（編輯：張嘉哲）