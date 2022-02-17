吃泡麵見份量臉綠！內行抖「隱藏買法」爽翻天：便宜超多
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐；不過，就有一名網友在吃泡麵時，發現不僅泡麵麵體變薄，就連調理包裡的肉塊也只有3、4塊，讓他超傻眼「這樣要賣53元」，貼文一出，也有內行人抖隱藏買法，直呼「便宜很多」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 08:16:28
該名網友在PTT以「53元泡麵的份量太尷尬了吧？」為題發文，表示有個附碗＋真肉調理包的泡麵，它的建議售價是53元，但他前幾天買來了一碗吃，一打開卻傻眼，「麵體超薄，調理包的牛肉大概3、4塊，這樣要賣53元」。
原PO接著說，這樣的份量也太尷尬了，害他還要額外加兩包科學麵（先放一包，麵泡到一半再加另一包），才勉強吃飽，「這樣也花了73元，53元泡麵何時變得如此窮酸了？有沒有這方面的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「這價錢吃微波食品應該比較好吃吧」、「花12塊買一包王子麵自己加進去啊」、「現在泡麵能吃的只剩下台酒」、「推樓上，再加蛋煮更豐富」、「這種泡麵不是吃飽的啊」、「你財富自由了？吃泡麵？」。
其中，也有內行人分享隱藏買法，透露泡麵盡量別買碗裝，要買袋裝泡麵，便宜很多，「袋裝便宜很多，那個碗超貴」、「碗裝的..比袋裝麵體還少，建議買袋裝」；另外，還有網友推薦別種吃法，「加王子麵才專業」、「廣達香牛肉罐頭小罐，買一箱差不多單價50左右，拿個碗公放王子麵加滾水泡開，打開罐頭加進去，比市售大多數泡麵強太多了」。（編輯：郭佩蓉）