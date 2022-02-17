錯怪夏慕尼鐵板燒？店員抖出「神規定」認了：內行都賺翻
鐵板燒因為現炒現吃的特性，民眾只要點選一道主菜，主廚就會現場料理，馬上就能享用美食，深受不少老饕喜愛，而談及台灣鐵板燒，除了平價的大埔鐵板燒以外，集團式的「夏慕尼」也經常是老饕推薦榜上有名的高級鐵板燒，但也有CP值不夠高的問題時有耳聞。而就有網友分享自己去吃夏慕尼的經驗，結果意外釣出內部「神規定」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 08:33:31
原PO在「Dcard」貼文指出「跟男友首次去嘗試了夏慕尼，點了情人節套餐，整個前菜到主餐以及甜點都讓人飽到不行，其中像是檸檬Sorbet很好喝，還可以一直續；另外櫻花蝦炒飯也非常好吃，不過很小一碗，一秒就被我吃掉感覺有點可惜；主餐不管是菲力還是鴨胸都是非常好吃！最主要是跟另一半一起吃套餐又一起過生日才是無價的啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「欸嘿！你一定不知道炒飯可以續對吧！」、「上次只是隨口說好像沒吃飽，店員就拿一碗炒飯給我XD」、「其實夏慕尼CP值真的很高，很多人說吃不飽，但他超好吃的麵包跟櫻花蝦炒飯也都是可以續的喔！」、「櫻花蝦炒飯跟麵包都可以續哦！超好吃RRR」；也有店員透露「炒飯麵包可以續，你要續幾次都沒問題，不過因為現烤，還要看當天客量所以可能會等一下下哦」。
而事實上，夏慕尼販售的套餐中，包括附贈的檸檬Sorbet、麵包以及櫻花蝦炒飯都可以無限續吃，吃不夠能夠直接在要，從各大夏慕尼Google評價以及老饕部落客的食記當中，都不難發現顧客會提及「續餐」的規定，直呼夏慕尼其實CP值非常不錯，也不會吃不飽，如果以前不知道的客人們，下次再光臨時就別忘記這個規定，好好飽餐一頓！（編輯：張嘉哲）