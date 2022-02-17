好市多結帳突「被問一題」！她答應秒省錢 店員不唬爛了
美式賣場好市多因為其便宜、商品量又大，加上時不時就推出新產品以及優惠活動，成為不少家庭補貨的好去處。近日，常去逛好市多的YouTuber「我是老爸，我不要當爸」因為搬家就再度前往好市多補貨，沒想到結帳時意外被店員問一題，夫妻兩人也爽快答應，發現換算下來確實能省錢，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 09:16:12
「我是老爸，我不要當爸」日前在頻道上傳新片，透露這次和老婆新店蔡依林到好市多補貨，結果買破自己有史以來最高消費金額，在結帳時，店員推坑詢問「要不要升級成黑鑽卡」？並且調出兩人一整年的消費記錄發現，兩人每一年消費金額都有高達10萬元。
老爸透露「店員並不是隨便亂推薦，年度消費金額拉出來之後，我們辦黑卡確實是划算的」；而老婆新店蔡依林則補充「店員還有提到，如果你使用一整年的黑鑽卡，結果回家計算後發現其實不划算的話，都可以直接退費，而其實在好市多可以買電器、3C產品等等都會算在內，其實也蠻容易達成的。」
影片曝光後，不少網友紛紛回應「記得跨年那幾天到costco買了一車，推出了就被問要不要升級黑卡，聽聽回饋感覺還不錯，就也升級了哈哈」、「年消費有8萬5就很划算了，我就是有超過8萬5，所以也辦了黑卡，家裡每個星期都是要去好市多補貨，所以消費金額很可觀」、「如果有消費十萬以上真的會補回會員費的差價」、「長期觀眾+1你們這樣的消費力絕對辦黑卡划算，店員也是蠻貼心，沒有唬爛」、「感覺開店的，很適合辦黑卡，回饋真的不錯」。（編輯：張嘉哲）