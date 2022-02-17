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爸連過年都不回家！她長大突知真相淚崩　送紅包逆轉結局

▲爸爸為家庭付出，整天跑計程車，讓女兒決定送上紅包感性告白。（示意圖／記者何沛霖攝）
▲爸爸為家庭付出，整天跑計程車，讓女兒決定送上紅包感性告白。（示意圖／記者何沛霖攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 10:37:49

爸爸是不是不愛我們？有位女網友分享，小時候的她恨爸爸整天不在家，直到長大後才明白，原來爸爸為了家庭，早出晚歸的跑計程車，也讓她決定寫卡片、送紅包來感謝爸爸的付出，溫馨故事也掀起眾人淚水。

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網路論壇Dcard，有位女網友PO文分享「我爸爸是計程車司機！」她表示，由於年終領得不錯，便決定包一份大紅包、寫一份小卡片來送給爸爸當作生日禮物，不過，卻在寫卡片的時候，許多回憶湧上心頭。

她說到，從小到大，爸爸都不在家裡，逢年過節也都沒有爸爸陪伴，永遠只有媽媽、弟弟3人一起度過，也讓她一度崩潰哭喊「爸爸是不是愛我們，所以整天不回家」，直到她長大後才明白，原來媽媽身體不好，所有家計才會落在爸爸身上。

原PO提到，爸爸每天早上5點跑到晚上12點，無論距離多遠，只要有客人、有訂單就會出動，而且對待客人也很友善，也吸引許多回頭客，即便近年來競爭激烈，以及許多計程車相關負面新聞、還有疫情影響，導致爸爸生意受到衝擊，一整天下來僅賺一兩千元的情況常常發生。

▲通勤搭計程車超好睡？乘客吐經驗談，更曝內心話。示意圖與內文無關。（圖／記者李春台攝）
▲曾因疫情影響，讓爸爸一整天下來賺不到1、2千元。（圖／記者李春台攝）
原PO也勸爸爸不如退休在家享福，「反正我跟我弟也都有在工作，負擔他們兩老也沒什麼問題」，沒想到爸爸卻笑笑說，他跑了四五十年了，現在突然要跟小黃說再見，實在捨不得，而且每次和客人聊天都很有趣，雖然一度因為生意慘淡想放棄，幸好公司後來也找到好的營運模式，一切逐漸好轉。

看著爸爸興奮地訴說一切，也讓原PO感到放心，「他覺得這麼辛苦的時期他都撐過來了，現在這個疫情算甚麼呢…這一刻有理解他是真的非常熱愛他的工作」，最後原PO也對爸爸感性告白，「親愛的爸爸，你辛苦了！想跟你說當妳的女兒是最幸福的事情！」

故事一出也溫暖許多人，「妳很棒耶，爸爸也很棒！」「工作版有洋蔥」、「好暖，要珍惜家人在一起的日子！長大後工作會離開家」、「睡前看到這篇文章真暖」、「你的文字好感人，有你們這麼貼心的孩子爸爸真的很幸福」、「孝順的孩子給推，你爸爸有你很幸福」、「好想哭喔」。(編輯：詹鎰睿）

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