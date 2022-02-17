路上遇「詭異美廉社」！內行揭真面目 全聯秒輸這塊招牌
超市因為營業時間相對較長，不像傳統市場受限營業時間，成為不少婆媽的買菜愛處，而說到連鎖的超市，大家都會想到台灣超市一哥全聯，但其他超市例如美廉社即便面臨強勁勁敵，依舊屹立不搖，甚至有意將版圖持續擴大。不過，近日就有網友分享自己去逛美廉社買東西，比較看看是否有比較便宜，沒想到影片亮點意外落在招牌，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 10:30:55
專門挖掘巷弄之間美味以及紀錄生活的Tik Tok帳號「藍色公路」日前發佈影片，這次實際前往美廉社購買東西，看看是否東西有比其他地方便宜，結果發現許多飲料確實都有比大賣場、超商還要便宜，而國外進口的醬料等等，也與在地價格差不多，甚至也有即期品特區，一碗泡麵只要13元，主持人也透露「這種商店像是大學生月底的時候真的要來多逛逛，可以撿到不少的便宜」。
影片曝光後，卻有網友發覺該主持人逛的美廉社招牌不是一般常見的粉色，而是「紅色」，讓不少人驚呼「這是在哪裡啊，美廉社招牌不是粉色的？」、「美廉社招牌都換粉紅色了不是？」、「怎麼有美廉社招牌是紅的，上面還有酒字XD」；也有內行人解答透露「這是以前的美廉社招牌」、「這是早期開的店舖的招牌，一樣是美廉社」。
事實上，影片中紅色招牌並非什麼「山寨版」美廉社，而是初期美廉社的招牌，而現在路上常見的「粉色」美廉社為二代店，只不過有趣的是，過往《NOWnews》也曾報導「美廉社『生存關鍵』曝！網實測認證 店員認了：靠它賺飽」，內容就提及美廉社以酒聞名，其能在全聯稱霸超市市場下存活的其中之一關鍵，就是酒水類非常便宜，而第一代在招牌上就印有「酒」字，也讓網友不禁調侃「招牌都自己承認了」、「一代招牌就說明全聯輸在哪了XD」。（編輯：張嘉哲）