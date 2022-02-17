台灣人職場禮儀都做錯！「這3字」超沒禮貌：主管很在意

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第二「雖然不只是職場禮儀，但常常苦惱的座車座位」，原PO說，以前打工時，因為被男前輩的老婆提醒「不要坐車子副駕」，因此她一直以為「已婚或有對象的男生的車子，副駕都不要坐比較好，避免造成糾紛」。
結果當原PO進入職場後，第一次搭男主管的車就往後座開門，豈料馬上被說「很沒禮貌」，「我提出之前的經驗反而被說那個老婆見識淺薄，不懂禮儀，但後來也遇到蠻多男同事的老婆都很在意副駕所有權」。
原PO說，當時還被前輩指導「如果是四人坐一輛車，職級最小的開車、再來坐副駕、然後是駕駛後方，最後職級最大的是坐在副駕駛後方的位置」，而時間久了他也就習慣了，但他也發現蠻多新鮮人都不知道，因此好奇發問「大家還有什麼當初讓你很訝異的職場禮儀嗎？希望可以一起學習一下以免踩到地雷」。
貼文一出，掀起熱議，「坐車的禮儀國中被親戚教導過，所以出社會沒錯愕到」、「坐車是基本的，副駕空著非常非常非常沒禮貌，很像開車的人是司機一樣」、「台灣公司，在公司被罵也要笑笑的、不能回嘴，眼神有任何不悅、頂嘴就是沒禮貌，刷新我的三觀」、「完蛋了，我常常寫信給主管+辛苦了」、「我果然很不適合做辦公室，要在意這些超麻煩」。
也有不少人分享別的職場禮儀，「請不同單位或部門的人幫忙最好請個飲料，以後都比較好配合」、「不管來的比我大還比我小，我都會站起來對話，至於搭車，你真的把人家當小黃司機了啦」、「真的不要用什麼辛苦了，妳講謝謝！感謝！謝謝協助！這類應該就可以了」。（編輯：郭佩蓉）