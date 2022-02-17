我是誰？17歲荷蘭少年術後不認識親友 母語全忘狂說英文
雖然做任何手術一定都有風險，不過這情況也實在太罕見！荷蘭一名17歲少年某次因腳部受傷必須進行麻醉手術，不料清醒後竟然不認得父母，而且還全忘了母語而狂說英語，彷彿就是身體裡住著另一個人一樣！
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 10:54:23
根據外媒報導，這名來自荷蘭馬斯特里赫特的17歲少年參加一場足球比賽時，不小心傷到自己的膝蓋，必須接受膝蓋手術，手術過程相當順利。但是當他術後從麻醉中清醒時，他不僅不知道自己身在何處，也沒有認出父母，並且完全聽不懂醫護人員講的荷蘭語。
令人感到意外的是，少年只會說一口流利的英文，這讓父母相當詫異，因為他只有在學校學過英語，並未曾在外使用過，平常都是講荷蘭語，更怪異的是，他認為他人正處在美國猶他州，那卻是一個他從未去過的國家！直到24小時之後，少年的朋友來醫院探望他，他才逐漸恢復使用和理解母語的能力，而後少年再也沒有發生過忘記母語的狀況。
對此，科學家們在醫學雜誌上詳細介紹了他的病例，認為他應該是罹患極其罕見的「外語綜合症foreign language syndrome」，這類的病症常見在手術麻醉清醒後或是頭部受傷，病患會突然忘記他們的母語，轉而使用可能多年沒有說過的第二語言。只是目前對外語綜合症的認知非常少，科學文獻中僅記錄了八例，也不清楚導致的原因為何。（編輯：陳珮瑜）