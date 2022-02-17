比大學更重要？「唸高職優勢」曝光 眾喊：就業秒勝學霸
國中升學後面臨要讀高中還是高職的難題，不少家長可能會認為讀高中才是最佳解答，但近日，有網友以此發起討論，貼文引來許多過來人曝光「唸高職的優勢」，更是分享經驗表示，唸高職就業後，秒勝選擇讀大學的學霸。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 12:21:44
根據網友以「小孩讓他讀高職有什麼優勢」發起討論，文中表示朋友的兒子國三了，成績大概位在中後段，台北學校可以選擇陽明、永春，但接下來難考上前段大學，於是考慮「乾脆去念高工電類拼科大電類，至少比爛大學爛科系好吧」。
但又猶豫於普世價值來看，似乎要唸高中才是正解，且原PO朋友也擔心高職的讀書風氣，比起一般高中會比較差，害怕孩子在求學過程中學壞，於是上網請教網友該如何選擇。
對此，過來人根據經驗紛紛大讚高職的後續發展，「（讀高職）可以彎道超車，大學隨便洗個台科北科雲科電類，再唸個碩班，不比原本PR90唸高中的差」、「台北PR90或以下的高中，高機率去爛大學，去前段高職念上前段科大還比較容易 」、「電資類高職—台科—台科碩or四大碩—發達」。
但也有不少網友認為「會讀的到哪都會讀，科系比較重要」、「為啥要高職『拚』科大? 讀高中『躺』著都能進科大，不是更爽？」、「反正都要讀碩，大學唸個國立電資就好啦」、「高職理工科考台科、北科，其實沒想像中簡單，現在二科會放滿多名額給高中考學測的申請」。（編輯：鍾怡婷）