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暗黑詐騙！搭車付500司機稱只有100　她靠一機智手法破解

▲一名女網友日前搭計程車時，疑似遇見司機惡意詐騙。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一名女網友日前搭計程車時，疑似遇見司機惡意詐騙。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 11:47:34

近年來詐騙方式越來越多種，民眾只要一不留意就很容易受騙上當。一名網友日前搭計程車時就遇到司機詐騙，她靠一「機智手法」秒破解，網友看了全大讚：「這招蠻厲害的」！

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這名女網友在《PTT-WomenTalk》板發文「差點被計程車騙錢」，說到自己日前與友人吃晚飯後一起搭計程車回家，由於朋友先下車，塞了一張500元鈔票當作送她一程。原PO一路握著那張鈔票，下車時便遞給司機，沒想到司機拿了一張100元鈔票說燈光太暗，要她看看是多少錢？原PO以為司機找錢就說「這是100喲」，沒想到司機卻回：「對啊，那你剛剛還說500給我」。

▲原PO表示日前搭計程車付了500元車票，司機卻稱只有拿到100元！（圖／翻攝自《PTT-WomenTalk》）
▲原PO表示日前搭計程車付了500元車票，司機卻稱只有拿到100元！（圖／翻攝自《PTT-WomenTalk》）
原PO當下傻愣，因為她明明記得給的是500元鈔票，司機還打開包包讓她檢視裡面都只有100元鈔票，頓時原PO想起曾聽過類似的詐騙手法，突然靈機一動，想起自己有個習慣，只要拿到紙就會下意識將它折到可以握在手心裡，所以原PO立刻說出：「大哥，我剛剛給你的紙鈔，是折成四折的」，此話一出司機突然「願意找錢」，但還是繼續演戲表示他都60幾歲還要被乘客欺騙！

原PO一下車就立刻與友人確認是收到500元，讓她忍不住分享在網路並提醒大家一定要注意！貼文一出立刻有許多網友回應：「折錢習慣這招蠻厲害的，推好結局」、「推你機智！」、「你好機靈！有一招是記下鈔票號碼或下次開錄影」、「感覺好熟練，連失敗應對都像有SOP」、「這我一定不知所措= =」、「要麻刷卡要麻行動支付，真的好用」、「直接報警」。（編輯：陳珮瑜）

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