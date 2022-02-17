鬼滅之刃第3季恐播「爆乳入浴」！網要求刪除：蔑視女性
日本超人氣動漫《鬼滅之刃－遊郭篇》13日完結，官方也宣布確定製作第3季《刀匠村篇》動畫，由性感可愛的戀柱、天才冷靜的霞柱登場，全球粉絲引領期盼。怎料，網路上卻有人認為戀柱泡溫泉入浴的橋段，是在物化蔑視女性，動畫版應該要刪掉，掀起粉絲戰火。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 12:21:06
綜合日媒《biglobe》、《雅虎新聞》報導，鬼滅之刃第二季遊郭篇已經完結，最後一集在日本各地均創下不錯的收視率，官方也趕緊宣布第三季《刀匠村篇》的製作消息，預計將會有12集，1集45分鐘，此外，還有劇場版緊接在2023年、2024年與大家見面。
怎料，網路上卻有影迷認為，漫畫中「戀柱－甘露寺蜜璃」泡溫泉的畫面不該在動畫中出現，質疑是在侮辱、物化、蔑視女性，「希望蜜璃泡溫泉畫面刪掉，雖然會被罵『那你不要看啊』但對我來說，根本是侮辱女性，真的是很討厭的橋段」、「我就直說吧！請官方把泡湯畫面全刪，那場戲根本是蔑視，同為女性難以接受」。
該推特貼文立刻引爆戰火，也意外讓日本媒體高度關注。事實上，早在第二季《遊郭篇》就引發類似爭議，彌豆子直接變成爆乳妹，讓許多衛道人士非常不滿，認為角色只是個14歲的孩子，不應該被性化（sexualization），但在原作設定劇情上，彌豆子「鬼化後」身形變大，胸部也變豐滿，被哥哥阻止後才又變小。
另外，也有不少觀眾認為，依照《鬼滅之刃》劇情，難免會有太過血腥的畫面，家長不應該給小孩子當成卡通看，如今，隨著性感的戀柱即將登場，第三季恐怕再掀爭議。（編輯：詹鎰睿）