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肥胖好憂鬱！護理師減重40公斤　重拾健康與自信

▲小安接受「縮胃曠腸減重手術」不到一年已成功減去近40公斤。（圖／記者陳美嘉攝，2022.02.17）
▲小安接受「縮胃曠腸減重手術」不到一年已成功減去近40公斤。（圖／記者陳美嘉攝，2022.02.17）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-02-17 12:50:13

肥胖不僅對健康帶來負面影響，也容易導致心理疾病！高雄一名24歲護理師因身材肥胖，在成長過程中飽受同儕霸凌排擠，進而產生自卑、憂鬱的心態。在嘗試各種減重方式失敗後，去年5月於博田國際醫院接受「縮胃曠腸減重手術」，9個月內已成功減去近40公斤，今（17）日特別現身說法，分享其手術後的心情與體態改變。

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▲小安接受「縮胃曠腸減重手術」不到一年已成功減去近40公斤。（圖／記者陳美嘉攝，2022.02.17）
▲小安接受「縮胃曠腸減重手術」不到一年已成功減去近40公斤。（圖／記者陳美嘉攝，2022.02.17）
本身為護理師的小安，過去體重曾經破百公斤，她說自己從小就胖，學生時期因身材遭到霸凌，更因課業壓力造成壓力性飲食，一天可進食6頓正餐；工作後也常常拖著氣喘吁吁的身體執行護理工作，更因害怕他人眼光而感到自卑。

小安透過同樣接受減重手術治療的同事介紹，到博田國際醫院國際代謝形體醫學中心看診，並在去年5月接受「縮胃曠腸減重手術」，手術後配合飲食控制等，不到一年已成功減去近40公斤，身體質量指數（BMI值）也從原本的33降到22.4，已回到正常標準範圍，過去經常出現的胸悶、呼吸急促、精神注意力不足等症狀，都在體重下降後不藥而癒，她說，這是第一次健康檢查報告沒有出現紅字。現在的她不僅變美、變自信，也在減重門診當護理師，並以自身經驗，鼓勵肥胖的病友。

▲「縮胃曠腸減重手術」相較於傳統胃繞道手術，具備保留的胃容量較大、飲食限制較少等特點。（圖／記者陳美嘉攝，2022.02.17）
▲「縮胃曠腸減重手術」相較於傳統胃繞道手術，具備保留的胃容量較大、飲食限制較少等特點。（圖／記者陳美嘉攝，2022.02.17）
執刀的博田國際醫院醫師王銘嶼說，「縮胃曠腸減重手術」相較於傳統胃繞道手術保留的胃容量較大、飲食限制較少，可在術後提供較好的生活品質。其安全性高且長期併發症比例較低，一年後可減少約85%的過多體重，並讓患者減少飢餓感、增加飽足感，且有效控制血糖。

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