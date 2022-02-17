碗裝泡麵「暗黑秘密」被抓包！他愣：根本騙錢 真相尷尬
泡麵因為其便宜又便利的特性，成為不少人主餐及宵夜的首選，而市售泡麵中又分為碗裝泡麵以及袋裝泡麵，不少人為了省去洗碗的步驟，選擇碗裝泡麵購買。不過，近日就有網友心血來潮想要買碗裝泡麵「拆開來煮」，沒想到沒拆還好，一拆卻發現尷尬的情景，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 13:40:13
一名網友在Tik Tok貼文指出「買了碗裝泡麵回來，但想說用鍋子煮看看，我就把碗裝泡麵撕開，結果！這是什麼，裡面的麵原來只有一點點！下面一堆空氣到底是怎樣啦？」只見貼出的影片，原本撕開到一半時看見泡麵體，以為下面還有，但沒想到該塊麵體就只卡在中間，底下什麼都沒有，讓原PO直呼「詐騙集團喔！」
貼文一出，網友紛紛回應「......杯麵就是這樣，你麵太多怎麼樣有空間讓它浮上來」、「杯麵都是這樣啊，吸水之後會膨脹，下面都是麵的話，熱水倒到超過麵體整碗會溢出來」、「你可以硬塞兩碗麵的量然後泡泡看，你就知道結果了」、「裝滿的話第一種變成乾麵，全部被麵吸光湯汁，第二種整個溢出來，你選一個」、「空間是給你裝湯的，你以為吃滿滿的乾麵嗎」。
綜合網友意見，不少人早已知道碗裝泡麵是如此操作，因為其方便的緣故，但因裝盛的容量較小，其實無法塞下太多麵體，底部所剩餘留存的空間是為了讓湯有地方生存，如果麵體全塞滿，在熱水倒入後可能會變成乾麵或者是整碗溢出，如果想吃俗又大碗的民眾，可能比較適合袋裝泡麵哦！（編輯：張嘉哲）