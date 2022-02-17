男友想壞壞！她秒喊「我家有地基主」 超妙拒絕網笑翻
情侶交往到一定程度，不免都會有想要更進一步的親密行為。一名網友就分享女性朋友的案例，表示日前友人邀男友到家裡用餐，男友想進一步發展時，卻遭女子拒絕，原因竟是「地基主」？
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 13:45:03
一名網友在《Dcard有趣板》分享朋友的搞笑經歷，表示這名女性友人趁家人都外出時，邀請男友到家中吃飯還親自下廚，男友心情愉悅，想要把握難得機會更進一步，因此詢問女方：「那我們可以親親或更親熱一點了嗎？」
沒想到女方竟脫口而出：「可是我家有地基主耶！」讓男友瞬間無語，女方還認真表示：「家裡有無形的神明看著我們親熱樣子，這樣感覺很奇怪耶…」。原PO聽見後絕的理由實在太荒謬、太想吐槽友人，便在網路上發文寫下：「地基主會看你親熱的樣子？？？」
沒想到貼文一出許多網友看了都忍不住笑說：「人在做天在看」、「照他這種說法，每一戶人家都有地基主，那不就沒地方可以做」、「祖先：就是有我們才有你啦，沒關係。神明：色即是空，空即是色」另外也有網友表示：「我也曾這樣想過欸，親熱的時候被祖先神明看到不會很尷尬嗎」、「地基主會幫你看這個男生適不適合留下」、「我覺得被貓盯著看才尷尬」。（編輯：陳珮瑜）