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新北＋7　侯友宜：三重區某幼兒園預防性停課14日

▲新北市長侯友宜宣布，三重區某幼兒園有一名的幼生確診，該園從今日起至3月2日進行預防性停課14日。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市長侯友宜宣布，三重區某幼兒園有一名的幼生確診，該園從今日起至3月2日進行預防性停課14日。（圖／新北市政府衛生局提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-17 15:32:31

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增14例的本土個案，其中新北有7例居隔採陽的個案，皆與北市房屋代銷人員及北市用餐、KTV的聚會相關；新北市長侯友宜宣布，三重區某幼兒園有一名的幼生確診，該園從今日起至3月2日進行預防性停課14日。 

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▲新北市長侯友宜、副市長劉和然及衛生局長陳潤秋正在討論今日的疫情。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.17）
▲新北市長侯友宜、副市長劉和然及衛生局長陳潤秋正在討論今日的疫情。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.17）
侯友宜表示，案19883（男性，90多歲）、案19884（女性，70多歲）為夫妻、居住板橋區，因女兒案19859（北市房屋代銷人員案）於2月16日確診，兩人遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性，CT值分別為32.8及31.7，收治專責病房治療；兩人均在家中很少外出，接觸者先前均已遭匡列。

▲新北市政府衛生局公布案19665個案關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布案19665個案關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
此外，案19926、19927、19928、19929、19930等5例皆為北市案19816（北市房屋代銷人員）的接觸者，（包含一對母子、一對夫妻及一名女性），2月13日都一同在北市的某餐廳用餐，隨後又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性。

侯友宜說，案19926（女性，30多歲）、19927（男性，4歲）為母子、居住三重區，案19926女性為北市旅行社人員，2月13日帶著兒子出席餐廳及KTV聚會，2月16日出現頭部有緊繃感、容易口渴症狀，下午接獲通知遭匡列居家隔離，PCR採檢陽性，CT值22.8，兒子PCR採檢陽性，CT值21.36，均收治隔離病房治療；母親活動地多在台北市，匡列接觸者家人及幼兒園共241人、居家隔離236人。

案19928（男性，40多歲）、19929（女性，30多歲）為夫妻、居住永和區，兩人均接種2劑疫苗，職場在台北市，2月13日一同出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，CT值分別為24.47及19.4；夫（案19928）2月15日出現肌肉痠痛症狀，妻（案19929）2月16日出現喉嚨痛、頭痛症狀，活動地多在台北市，匡列接觸者、居家隔離各7人，均已安排採檢。

侯友宜指出，案19930（女性，40多歲）居住汐止區，未接種疫苗，職場在台北市，2月13日出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，CT值20，2月15日出現頭痛症狀，收治專責病房隔離治療；活動地多在台北市，個案匡列接觸者3人、居家隔離3人，均已安排採檢。
 

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