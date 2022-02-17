新北＋7　侯友宜：三重區某幼兒園預防性停課14日

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此外，案19926、19927、19928、19929、19930等5例皆為北市案19816（北市房屋代銷人員）的接觸者，（包含一對母子、一對夫妻及一名女性），2月13日都一同在北市的某餐廳用餐，隨後又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性。
侯友宜說，案19926（女性，30多歲）、19927（男性，4歲）為母子、居住三重區，案19926女性為北市旅行社人員，2月13日帶著兒子出席餐廳及KTV聚會，2月16日出現頭部有緊繃感、容易口渴症狀，下午接獲通知遭匡列居家隔離，PCR採檢陽性，CT值22.8，兒子PCR採檢陽性，CT值21.36，均收治隔離病房治療；母親活動地多在台北市，匡列接觸者家人及幼兒園共241人、居家隔離236人。
案19928（男性，40多歲）、19929（女性，30多歲）為夫妻、居住永和區，兩人均接種2劑疫苗，職場在台北市，2月13日一同出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，CT值分別為24.47及19.4；夫（案19928）2月15日出現肌肉痠痛症狀，妻（案19929）2月16日出現喉嚨痛、頭痛症狀，活動地多在台北市，匡列接觸者、居家隔離各7人，均已安排採檢。
侯友宜指出，案19930（女性，40多歲）居住汐止區，未接種疫苗，職場在台北市，2月13日出席出席餐廳及KTV聚會，2月16日遭匡列居家隔離，採檢PCR陽性，CT值20，2月15日出現頭痛症狀，收治專責病房隔離治療；活動地多在台北市，個案匡列接觸者3人、居家隔離3人，均已安排採檢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。