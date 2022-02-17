巴戈胰臟癌逝！每年2500人致死 營養師教你遠離「癌王」
資深藝人巴戈昨（15）日晚間因胰臟癌擴散病逝，享壽67歲，過去國內外不少名人都因罹患胰臟癌而病逝，例如蘋果電腦創辦人賈伯斯、知名體育主播傅達仁等。胰臟癌因為早期徵狀並不明顯，且不易被檢查出來，死亡率相當高，而且通常會造成6成以上的患者劇烈疼痛，因此又被稱為「癌王」。營養師劉馥萱也建議民眾，養成3項好的生活習慣，包括均衡飲食、維持體重、戒掉菸酒，就能降低癌症發生機率。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-17 15:34:22｜2022-02-17 15:38:23
根據衛福部2019年統計，台灣每一年約有2500人因胰臟癌過世，更讓胰臟癌超越胃癌成為國人十大癌症死因的第七名。越L'excellence功能醫學診所院長陳君琳醫師表示，除了有家族史及少數罕見遺傳性疾病之外，胰臟癌往往與幾大族脫離不了關係。例如過度肥胖（BMI >30）罹患胰臟癌風險就增加20%；大量抽菸、飲酒亦容易引起慢性胰臟炎，一旦患有慢性胰臟炎，進而產生胰臟癌風險就會大幅增加7到10倍。另外就是日常的飲食習慣當中，若過度攝取紅肉，尤其高溫、煎、炸的紅肉與醃製加工的肉類（培根、香腸），也可能導致胰臟癌發生。
營養師劉馥萱建議，均衡飲食方面必須盡量選擇原態、少加工的食物，吃足優質蛋白及蔬菜，補充大量葉黃素、玉米黃素、多酚類等植化素，能降低體內自由基，減少癌症發生機率。另外像膳食纖維多多攝取，能維持腸胃道健康，有助於體內排毒，調節免疫力及降低體內發炎。另一方面，維持體重是很重要的關鍵，日常飲食近樣減少高油及刺激性食物，若已確診胰臟癌，容易造成血糖過高，更得注意整天澱粉總量及精緻糖攝取。
最後，吸菸是胰臟癌重要成因，戒除紙菸、電子菸都能降低罹癌風險。而過量飲酒容易導致慢性胰臟炎，如果工作有必須接觸到化學藥品，也建議必須佩戴口罩及手套，減少直接接觸的風險。
營養師劉馥萱建議民眾，除了日常飲食均衡外，也得隨時留意體內發炎、排毒及腸胃道狀況。透過多喝水、增加活動量，或藉由瑜珈伸展、放鬆冥想、泡澡等方式，亦可幫助體內排毒及舒壓，進而達到身心健康平衡。