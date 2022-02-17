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全聯據點多「力拚超商化」？粉絲揭成本開銷：賠錢賠到死

▲有網友大讚全聯，有能力可以超商化，遭到吐嘈「只會賠錢」。（圖／NOWnews資料照）
▲有網友大讚全聯，有能力可以超商化，遭到吐嘈「只會賠錢」。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 16:16:25

台灣賣場「全聯福利中心」近年來不斷擴大據點，讓外界非常好奇未來走向。對此，就有網友認為全聯很有能力，可以走向超商化，結果立刻慘遭吐嘈，「是要支援收銀到爆嗎？」、「開了只會賠錢！」。

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有網友在PTT-CVS（便利商店版）PO文討論「 請問全聯是否能走超商化？」他指出，目前全聯在台灣的分店、據點越來越多，讓他覺得全聯非常有能力可以走超商24小時的經營模式，加開個代收帳號等等之類的服務，直呼「目前台灣有四大超商了，我覺得全聯可以加入進來，各位的看法呢？」。

網友一看紛紛打臉，「要支援收銀到爆嗎？」「連最普通的購物結帳都塞車成這樣，還想增加業務？」「沒必要好嗎？之前看他們中元延長營業，顧客小貓兩三隻」、「店員還比顧客多」、「沒必要，全聯就是跟超商不一樣才人多的」、「不要！太壟斷了」。

▲超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。（圖／NOWnews資料照片）
▲網友認為，光是人事成本，全聯超商化一定會大賠錢。（圖／NOWnews資料照片）
許多人指出，光是人事店內成本，超商化對全聯來說根本沒必要，「全聯沒必要開24小時，全聯普通一家店規模就比超商大很多了，除了早上與下班尖峰以外，基本上沒什麼客人冷氣跟電燈還有維持基本人力至少2～3人成本一家店都可以抵3家超商了，開了只是賠錢」、「除人事成本是一大問題，如果專職大夜班出狀況，是要請白天班的婦女們卡大夜？」、「24小時沒必要，額外的支出成本太高且危險」。（編輯：詹鎰睿）

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