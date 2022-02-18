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房市／新北這3區買房最愛配車位　林口近9成居冠

▲新北市統計，林口、五股、淡水的購屋族，是買房配車位占比最高的三個區。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市統計，林口、五股、淡水的購屋族，是買房配車位占比最高的三個區。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-02-18 08:00:00

考量預算及轉手難易度，買房要不要買車位，是許多人猶豫的事。新北市統計，林口、五股、淡水的購屋族，是買房配車位占比最高的三個區，尤其林口高達近9成，與交通工具使用習慣、房價及車位價、建物型態，均有關聯。

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新北市府分析2020年第三季至2021年第三季的實價登錄資料，「房地交易同時購買車位」的比率以林口87.88%最高，五股74.86%居次，淡水67.79%為第三，相較永和、板橋、三重買車位的比率介於3至4成，明顯高出許多。

信義房屋林口長庚店店長黃達新分析三大原因，第一，林口新市鎮腹地較大，發展至今推出的建案多會規劃車位，除少部分建商允許購屋者不買車位，其餘多要求必須一起購買，以至於即使住戶日後要轉手，也會連同車位一起出售；第二，林口距離雙北市中心較遠，大眾運輸網絡又不像蛋黃區這麼綿密，因此開車往返較方便；第三則是房價與車位價格相對市區好負擔，例如官方統計顯示，林口坡平車位平均價格176萬，坡道機械94萬，升降機械85萬。

黃達新也觀察，許多人考量房價、居住空間，從市區移居林口，買一台車既能強化通勤便利，再加上車位多、價格合理，「的確很少有買方不買車位」。

信義房屋五股店店長楊傑富則表示，五股擁有國道1號交流道、十八標（汐止五股高架道路）、五楊高架、台64線及台65線，開車族南來北往便利；其次，舊市區不好停車，重劃區雖有空地，但未來興建大樓後將壓縮停車空間。

官方統計五股坡平車位平均價格183萬，坡道機械144萬，升降機械85萬。楊傑富說，五股目前車位月租行情多逾3000元，買車位比較划算也比較方便，因此，除非是購買2房以下、預算較有限者，才有可能不買車位，否則多數人就算自己沒有車，也會買車位，可用來出租，日後轉手也比較方便。

信義房屋淡水新春店店長周怡靜指出，目前淡水預售屋或新成屋基本上建商都會要求配車位一起購買，但因淡水的房價及車位價格相對親民，多數買標準品的購屋族，仍都傾向挑選有配車位的物件入手；例外則是本身沒有車位的中古屋，或是總價5、600萬以內的小坪數物件，就未必會搭配車位一起購買。

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