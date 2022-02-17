聊Line潛規則！出現「這3字」別硬聊 眾認：尷尬才會打
通訊軟體Line受到不少台灣用戶喜愛，多數人都會用此軟體來跟朋友聯繫，但有時候跟不熟的朋友聊天時，卻不知道何時已讀才不尷尬，對此，網友則討論出聊Line潛規則，那就是當出現「哈哈哈」，多半是代表對方覺得有些尷尬，沒話回時就會加上這3字。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 16:46:10
女網友於PTT好奇發問，自己有位會約逛街的一般朋友，見面時個性內向，但在使用Line聊天時，卻經常會在句尾加上「哈哈哈」，像是當原po問他晚餐吃什麼？朋友就會回「跟同事去吃美式漢堡阿，哈哈哈」，讓原po感到不解，為何要一直打這3字？
該篇貼文引發討論後，網友則紛紛直言表示，「想說比較不會那麼尷尬吧」、「應該是覺得你很尷尬吧哈哈哈」、「應該是尬聊，找不到話題」、「不想跟你聊，又不知道回什麼就會這樣打」、「不哈感覺很嚴肅又尷尬欸」、「據我的經驗，是不想跟你聊回應型態」。
但也有不少網友安慰原po，只是想讓語氣看起來隨和，不需要太過在意，「這樣語氣感覺比較輕鬆，畢竟打字又看不出語氣，容易有誤會」、「給人一種比較親切隨和的感覺呀」、「語助詞啊哈哈哈」、「表示心情好啊，看到就開心」。（編輯：鍾怡婷）