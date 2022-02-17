小心嫁錯郎！面相「這4痣」秒揪渣男　感情氾濫易有小三

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一丶姦門（眼尾）有痣的男人
從面相學來看，男人姦門有痣是典型的剋妻面相。如果左邊姦門有痣，表示男生的情感運勢較差，對妻子的健康、運勢狀況有所影響。如果右邊姦門有痣，代表夫妻感情易衝突失和，或是婚姻易有小三介入。
二丶山根上長有黑痣的男人
山根代表夫妻座，古有云「山根左右夫妻座，山根不斷夫妻和。」男人山根左邊有痣，代表無法自制，感情氾濫，容易出軌。男人山根右邊有痣，代表定性不穩，容易受到女人勾引。若是山根上有痣則會影響妻子命運，特別是身體健康方面。女生如果有此痣，要忌水，小心一切水上活動。
三丶左眉中有痣的男人
眉中有痣的人通常思想縝密，不外顯，是深藏不露的人。左眉有痣容易與妻子意見相左，產生矛盾爭執。
痣長在左邊眉頭，代表多情、感情氾濫、易招爛桃花；痣長在左邊眉尾，代表喜好漁色、獵豔，容易出軌；痣長在左邊眉中，代表中年後感情容易出現變化。
相書云「眉頭看感情，眉尾看理智」如果男人眉頭眉尾都有痣，表示對待感情較為極端，容易由愛生恨，產生報復心態。
四丶眼睛下方有黑痣的男人
眼下有痣是剋子之相，痣長在淚堂（眼袋）上，主剋妻。若痣長在右眼角下方，這樣的男人多半好吃懶做，想靠妻子蹭飯，也容易給妻子惹麻煩，甚至容易有暴力頃向。（編輯：鍾怡婷）
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