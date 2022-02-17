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小心嫁錯郎！面相「這4痣」秒揪渣男　感情氾濫易有小三

▲艾菲爾老師分享，面相4痣秒揪出渣男。（示意圖／取自unsplash）
▲艾菲爾老師分享，面相4痣秒揪出渣男。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-02-17 17:25:12｜2022-02-17 17:28:12

人人都說夫妻是前世冤家，這輩子才來還債。但在嫁人之前，還是要大眼仔細瞧瞧，根據命理專家艾菲爾老師整理，可以從男人的痣相來看，「這4處」長痣為剋妻痣，情感氾濫易有小三，若要婚嫁請特別注意 ！

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▲根據艾菲爾老師整理，面相這4處長痣的男人，是渣男的機率高。（圖／取自塔羅牌老師艾菲爾）
▲根據艾菲爾老師整理，面相這4處長痣的男人，是渣男的機率高。（圖／取自塔羅牌老師艾菲爾）
【男人的克妻痣】

一丶姦門（眼尾）有痣的男人

從面相學來看，男人姦門有痣是典型的剋妻面相。如果左邊姦門有痣，表示男生的情感運勢較差，對妻子的健康、運勢狀況有所影響。如果右邊姦門有痣，代表夫妻感情易衝突失和，或是婚姻易有小三介入。

二丶山根上長有黑痣的男人

山根代表夫妻座，古有云「山根左右夫妻座，山根不斷夫妻和。」男人山根左邊有痣，代表無法自制，感情氾濫，容易出軌。男人山根右邊有痣，代表定性不穩，容易受到女人勾引。若是山根上有痣則會影響妻子命運，特別是身體健康方面。女生如果有此痣，要忌水，小心一切水上活動。

三丶左眉中有痣的男人

眉中有痣的人通常思想縝密，不外顯，是深藏不露的人。左眉有痣容易與妻子意見相左，產生矛盾爭執。

痣長在左邊眉頭，代表多情、感情氾濫、易招爛桃花；痣長在左邊眉尾，代表喜好漁色、獵豔，容易出軌；痣長在左邊眉中，代表中年後感情容易出現變化。

相書云「眉頭看感情，眉尾看理智」如果男人眉頭眉尾都有痣，表示對待感情較為極端，容易由愛生恨，產生報復心態。

四丶眼睛下方有黑痣的男人

眼下有痣是剋子之相，痣長在淚堂（眼袋）上，主剋妻。若痣長在右眼角下方，這樣的男人多半好吃懶做，想靠妻子蹭飯，也容易給妻子惹麻煩，甚至容易有暴力頃向。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。。
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