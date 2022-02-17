沒170的男生「沒人權」！日本電競妹遭到炎上 結局超慘
日本知名電競女選手たぬかな，日前突然再直播中脫口「沒170公分的男人，沒人權」，結果在短時間內迅速燒到各大日本論壇，遭到網友們炎上處置，更慘的是，他隸屬的戰隊所有贊助商通通消失，引起日本媒體高度關注。
編輯中心/綜合報導
2022-02-17 17:40:25｜2022-02-17 17:55:46
據日媒《日本雅虎》、《日刊電電》報導，28歲的電競正妹「たぬかな」在15日直播時，提到被快遞員搭訕的故事，結果她卻反過來批評對方，矮到連165公分都沒有，後來更直言「沒有170公分的男生，就是沒人權」，除了建議動手術，更要求他們抱著「我沒有人權」的想法活下去。
影片一出，立刻轟動日本各大論壇，推特上面更是不斷延燒，YouTube更出現許多痛罵たぬかな的相關新影片，紛紛認為這對身高不高的人來說是種侮辱，直言在たぬかな的眼中「矮子根本不配當人」。
對此，たぬかな雖然有在推特上公開道歉，說明只是玩笑話，但仍無法平息網友怒火，結果たぬかな的電競戰隊「CYCLOPS athlete gaming」連正式的道歉文都還沒發，所有的贊助商，包含紅牛等等各大品牌，全都決定退出撤走。
目前戰隊已經宣布和たぬかな提前解約。媒體評論，たぬかな有極大可能親手斷送自己的未來的選手之路。（編輯：詹鎰睿）