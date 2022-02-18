北北基大雨特報！明強烈冷氣團來襲急降溫 全台又濕又冷
中央氣象局表示，今（18）日受華南雲雨東移影響，降雨機率增加，並對北北基發布大雨特報。而週六強烈大陸冷氣團來襲，全台將又濕又冷，最冷的時段將落在週日～週一早晨，會冷到完全令人不想上班的程度。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 06:41:38
氣象局針對基隆市、新北市、台北市發布大雨特報，大台北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請民眾慎防坍方及落石。
氣象局表示，今日受到華南雲雨區東移影響，在中部以北、東半部及南部山區有局部短暫雨，南部平地偶爾也會有些零星飄雨出現。溫度方面，夜晚至清晨各地低溫普遍來到15到17度之間，白天北台灣高溫預測落在19到21度左右，整天感受較為涼冷，其他地方大約在23、24度附近，感受上較舒適溫暖，有點日夜溫差。
而明起強烈大陸冷氣團來襲，週六晚明顯降溫，週日週一全台又濕又冷，台灣各地都是10～12度低溫，中部以北空曠地區更會下探10度以下，且因一直下雨，連中午也會感到冷意。直到下週二，冷空氣才會稍微減弱、氣溫稍回升。
這波冷空氣有機會讓海拔3000公尺以上(北臺灣2500公尺以上)高山降雪，使用高山公路應留意路況，年長者、嬰幼兒也要注意保暖。（編輯：倪浩軒）