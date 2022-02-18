7-11買咖啡爽用「神規則」！女愣：很多人錯過 店員認了
台灣咖啡市場龐大，不少人每個早晨都會買杯咖啡醒腦，而由於台灣超商密度極高，因此超商咖啡除了快速方便，相對於連鎖咖啡店的價格更加便宜，成為上班族以及學生的最愛。而近日，就有網友分享去7-11買咖啡一直以來都是自備「環保杯」，直呼發現根本很少人用，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 07:20:55｜2022-02-18 07:42:27
原PO在「7-11/全家好物分享區」貼文指出「是不是很少人去7-11或全家買咖啡會自己帶環保杯啊....?我在我家這邊的7-11跟全家買咖啡好幾年，都是自備環保杯，一次可以折3元，有時候活動可以折5元、7元，我幾乎每天都喝一杯，一年下來也省了一千多，慢慢累積也是很驚人的數字，感覺沒看過什麼人跟我一樣自帶環保杯的，是不是大家都錯過這個日常優惠？」
貼文一出，網友紛紛回應「會啊，我都是自己帶環保杯去，但真的蠻少人這樣做的」、「懶得洗杯子啦，折五元感覺更吸引人」、「偶爾會，如果是出遠門就不會帶了」、「上班時候都會帶，其實也不麻煩，一次折三元我覺得還不賴」、「沒在用+1三元吸引力很少」、「確實不會去為了三元自備環保杯，但聽起來還是不錯」、「我也天天都用，三元不賺白不賺」；另外，也有店員指出「來超商買咖啡的幾乎都不太用環保杯，招牌上一直都有寫這個規則」、「9成5的客人不會自備環保杯啦，大家已經習慣那種喝完即丟的便利感」。
事實上，超商推出自帶環保杯買咖啡有折扣的事情早已行之有年，例如7-11、全家兩大超商龍頭，只要自備環保杯就能夠折抵一杯3元的價錢，而7-11在每月1日都會有限定活動能夠折抵5元，別小看這幾元幾元的累積，若是長期有喝超商咖啡習慣的人，慢慢累積也會是一筆不少的金錢，還能為地球環保盡一份心力哦！（編輯：張嘉哲）