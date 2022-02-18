COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

買房見「8字」藏加價密碼！內行抖背後真相：千萬別信

▲買房時不只要考量環境、生活機能等條件，價錢也是相當重要的因素。（示意圖／翻攝pixabay）
▲買房時不只要考量環境、生活機能等條件，價錢也是相當重要的因素。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 09:14:46

買房時不只要考量環境、生活機能等條件，價錢也是相當重要的因素，就有一名網友在房屋網常常看到「屋主其實很不想賣」這句話，相當好奇裡頭的含義，因此發文詢問大家，貼文一出立即釣出內行人解答：「很不想賣，但你加價就賣你」、「屋主不想低價賣啦，出兩倍價就可」。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「房仲說：『屋主其實很不想賣』是什麼意思」為題，表示他在看房屋網站時，發現有幾間房屋的介紹都寫「高報酬率，屋主其實很不想賣」，讓他相當不解，忍不住好奇到底這句話藏了什麼話術，「不賣幹嘛刊？屋主怎麼那麼有個性？」 

▲網友驚嘆父親30年前24就買房，網揪一重點，沒有比較輕鬆。（圖／取自unsplash）
▲一名網友在房屋網常常看到「屋主其實很不想賣」這句話，相當好奇裡頭的含義。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言，「不缺錢不會賣低」、「就愛賣不賣，像我就是」、「其實蠻多真的沒打算賣被房仲找上門的」、「有些想說放著也是放著開個未來價給他賣」、「跟屋主移民賣屋、誠可議，一樣廢話」。 

不過，也有網友直言就是「加價賣」的意思，「很不想賣，但你加價就賣你」、「要加錢賣，買到賺到的意思」、「加價賣的意思」、「不想太便宜賣你，只好忍痛加價賣」、「屋主不想低價賣啦，出兩倍價就可」。（編輯：賴禹妡） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

誰才是你心中的台灣經典不敗男團？

繼續作答
即時
推薦閱讀