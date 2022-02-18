買房見「8字」藏加價密碼！內行抖背後真相：千萬別信
買房時不只要考量環境、生活機能等條件，價錢也是相當重要的因素，就有一名網友在房屋網常常看到「屋主其實很不想賣」這句話，相當好奇裡頭的含義，因此發文詢問大家，貼文一出立即釣出內行人解答：「很不想賣，但你加價就賣你」、「屋主不想低價賣啦，出兩倍價就可」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 09:14:46
該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「房仲說：『屋主其實很不想賣』是什麼意思」為題，表示他在看房屋網站時，發現有幾間房屋的介紹都寫「高報酬率，屋主其實很不想賣」，讓他相當不解，忍不住好奇到底這句話藏了什麼話術，「不賣幹嘛刊？屋主怎麼那麼有個性？」
貼文一出，網友紛紛留言，「不缺錢不會賣低」、「就愛賣不賣，像我就是」、「其實蠻多真的沒打算賣被房仲找上門的」、「有些想說放著也是放著開個未來價給他賣」、「跟屋主移民賣屋、誠可議，一樣廢話」。
不過，也有網友直言就是「加價賣」的意思，「很不想賣，但你加價就賣你」、「要加錢賣，買到賺到的意思」、「加價賣的意思」、「不想太便宜賣你，只好忍痛加價賣」、「屋主不想低價賣啦，出兩倍價就可」。（編輯：賴禹妡）