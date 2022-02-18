全聯「消費2000萬」換冰箱！他愣：能辦到？ 行家秒破解
知名超市「全聯福利中心」裡頭販賣的商品及生鮮食品價格實惠，受到許多主婦的喜愛，近日就有一名網友去逛全聯時，發現有集點數換冰箱的活動，不過算下來要消費2000萬台幣才能換到，讓他驚喊「要怎麼在全聯消費2000萬啊？」
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:16:21
該名網友在PTT貼文，他以「要怎麼在全聯花兩千萬」為題，表示他去全聯買雞蛋時，發現有推出「點數兌換復古冰箱」的活動，需要60萬點才能免費換，而上頭竟還寫著「兌換完畢」，讓他驚訝直呼：「消費100元累積3點，60萬點是2000萬，要怎麼在全聯消費2000萬啊？有沒有八卦啊？」
貼文一出，內行網友紛紛提供秘訣，「能交易點數的話集一集就能拿去換了」、「有時候活動點數會加倍」、「全聯一堆活動，一堆人只會集點不會花」、「全聯自己就有在app寫入轉贈點數功能了」、「常常送點數，而且網路上有人在賣」、「點數不會過期而且可以轉贈」、「大公司買禮卷」。
另外，也有網友透露，「我大概就每季儲值幾千元，然後有時候增加送點數時會買東西，我買的量貼紙都還不夠換全聯一些東西，大概就幾萬元就有三萬點，找一些人湊一湊或者買點數，60萬點應該是蠻有機會的。」（編輯：賴禹妡）