導演爆3年前試鏡莉婭！一週後驚呆 揭內幕嘆「笨女人」
藝人謝和弦遭到妻子莉婭點名，與「G奶子瑜」祈錦鈅有曖昧關係，掀起外界爭議。對此，譽有「網紅推手」、幫鄧佳華拍過AV的廣告導演圤智雨就發文分享，3年前面試莉婭的過程，不忍直言「就是個笨女人」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:33:36
圤智雨17日臉書發文分享，他早在3年前就面試過莉婭，而且一談就是1個鐘頭，當下也並無太多想法，但在過程中就被莉婭突然提問「對於謝和弦的看法？」但他當時卻直接回了對方不想聽的答案「謝和弦很不OK！」結果過了一個禮拜後，圤智雨就看到兩人的緋聞上了新聞，直呼「我當下才明白她當時問我謝和弦的原因！」。
圤智雨坦言，莉婭對他來說，就是個笨女人，「她大可不用陷下去照顧一個精神病患，她大可不用背著小三名號，不管是千夫所指，萬人唾棄，她還是選擇當一個女人，當一個愛上患者的女人」，並無奈說到「女人要的愛，男孩給不了，男孩可以一直長不大，但不能不給女人安全感」。
最後圤智雨也似乎在向對方喊話，「敬女人，敬一個笨女人莉婭，我是圤智雨，如果女人要的不是男孩自願給的，那下一站如果不愛了，女人也不用回頭」。（編輯：詹鎰睿）