鼎泰豐「價格不便宜」為何超夯？老饕抖3優勢：直接贏了
台灣享譽國際的餐廳眾多，其中「鼎泰豐」更是靠小籠包打響名號，深受國內外民眾喜愛；不過也因為鼎泰豐價格不便宜，因此也讓網友好奇「為何還是超夯」，貼文一出，也有內行抖出3優勢，直呼「直接贏了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:27:37｜2022-02-18 10:32:16
該名網友在PTT以「一直強調鼎泰豐很普通的都什麼人？」為題發文，表示台灣有些人聽到鼎泰豐，就會一直強調很普通，讓他不太能理解，「鼎泰豐本來就不是賣山珍海味，人家就是賣點心，不然你要多不普通」？
原PO接著說，能在乾淨舒適的環境下、優質的服務下享受透明廚房做出來的點心，不好嗎，「還是一定要在骯髒的巷口路邊攤、汗流浹背吃小籠湯包，才算好吃？台灣人的飲食心態真奇怪」。
貼文一出，掀起熱議，「說很普通，但是只要一開店就大排長龍」、「他們東西清爽入味，每天吃也不會膩」、「鼎泰豐心頭好」、「我覺得好吃啊」、「不貴又很好吃 炒飯沒幾個打的贏他」、「炒飯好吃到不行」。
其中，也有老饕抖出鼎泰豐的3項優勢，分別是「品質穩定」、「環境乾淨」和「服務態度好」，「贏在價格不貴東西有中上，你看看現在一堆爛餐廳貴又難吃，鼎泰豐不用特別厲害就贏了」、「我就不想吃路邊又油用餐環境又髒的，每一品項素質穩定，服務環境也不錯，開心吃一頓，整體算是中上以上了吧」、「服務很讚」。
但也有網友認為，「小籠包一顆20元up我覺得不行，但炒飯好吃」、「我也覺得小籠包普」、「確實很普通」、「價格不普通」。（編輯：郭佩蓉）