台灣平價披薩一哥是誰？「它」被讚無敵了：100元吃到撐
披薩受到不少民眾喜愛，其多樣的口味及濃厚起司，總能讓老饕們滿足口腹之慾，甚至因大份量成為許多人聚餐首選美食之一。對此，就有網友分享一間台灣平價披薩店家，大讚「無敵了吧這個？」而引起老饕們討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:27:22
原PO於PTT八卦板上發文，表示「薩莉亞49元就可以吃到披薩，一堆平價義大利料理，200元內解決一餐，料多實惠又經濟」。他也點出不少學生喜歡到薩莉亞聚會用餐，「一餐2個小時飲料喝到吐～餐費一群人公家分就好，大朋友小朋友都愛薩莉亞」。文末他則好奇詢問「而且還是全台灣連鎖店，無敵了吧這個？」
貼文一出，隨即引來老饕們贊同直呼，「漲了還是便宜到屌打一堆啊！」、「是，屌打台灣一堆無良餐廳」、「薩贏很多吧」、「薩利亞披薩和很像披薩皮的那個麵包真的不錯」、「焗烤菠菜超讚」、「最南開到桃園而已，真心不錯」、「點最便宜的加飲料喝飽，一百元吃到撐」。
但也有網友持不同見解，認為「份量偏小」、「至少也要買9X的披薩吧？49是要塞牙縫逆?」、「寧願吃麥當勞，甜心卡買大可樂送大可樂，喝到吐」。（編輯：陳雅雲）