面試暗黑手法破解了！內行靠「它」看出雷缺：90%有夠準
面試一直以來都是求職最重要的環節之一，不僅是公司在挑選我們，也同時是自己在挑選適合自己的工作環境，而往往一些剛出社會的新鮮人，一個不注意就會掉入面試的「圈套」中，讓自己在職場過得並不是相當開心。就有網友分享自己的面試經歷，結果意外釣出面試「暗黑手法」，也有不少人證實面試時真的要靠「它」，能夠看出是否為雷缺，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 11:13:30
原PO在「Dcard」貼文指出「去面試了一間公司還蠻特別的，一面試主管讓我自我介紹，覺得我還不錯的樣子，然後就開始告訴我工作內容跟福利制度，並且告知我試用期一個月，等簽約會詳細告知福利制度，看我沒什麼意見之後，立刻跟我說我錄取了，其實是真的很心動，感覺能力被認可的感覺，馬上當場錄取耶！這種機率有多大啊？報到前還打來關心我，我的資料整理的怎麼樣......到現在都不敢相信」。
貼文一出，網友紛紛回應「簽約、秒錄取、頻繁關心一定是屎缺，別開心太早」、「怕你跑了所以頻繁關心，而且秒錄取一直都是面試最大的陷阱」、「依照我的經驗，應該是屎缺！因為我也是面一次，隔天就要我去上班」、「屎缺+1馬上錄取已經不單純，還頻繁關心」、「如果是很好、搶手的職缺不可能馬上錄取，基本上只有小公司或者屎缺哦，給你參考」、「靠馬上錄取判斷不一定全對，但至少90％，表示這間公司沒有別的人應徵、急需人填補離職空位（流動率可能高），考慮一下喔！」
也有不少人分享經驗透露「我之前面試一家公司，面試完叫我隔天上班，結果去上班後才知道面試我的主管下週離職」、「我之前拿到的offer有1/4是這種直接錄取的，但回去查評價大多數都是很鳥的屎缺，通常這種都是很缺人，面一個上一個」、「我之前也是一面試完，就表明希望我明天可以上班，一樣三萬，然後去做了才發現是屎缺」；不過，也有人提到「真的喜歡就去做看看，其實也沒有什麼損失」、「我也是當下錄取，但現在也做了三年多，聽完大家經驗覺得自己很幸運耶！」（編輯：張嘉哲）