女友初入職場喊「想離職」！過來人揭1重點：先撐過半年
一名網友在臉書上發文求助，他表示，女友是剛進入職場的護理師，但因為工作累、晚下班，壓力大到要吃藥才能入睡，因此開始思考是否該離職，讓男友看了相當心疼，不知道該如何幫助她，對此，有同行前輩則建議，這是初入社會的必經過程，前半年都會不適應，之後就會慢慢步入軌道。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 10:57:56
根據原PO於「爆怨公社」提到，女友剛畢業進入職場，職業為護理人員，卻因為壓力大「時常抱怨她自己很晚下班，在電話裡抱怨處理的事」，並且開始萌生想離職的念頭，「她自己也知道這些都是她畢業後會面對的事，卻常常把自己搞得很累，喊著說要離職，也有念頭，但上班工作後聽學姊的勸說，又心軟想留下」。
而包含原PO在內，不少身邊的朋友也都勸女友離職，因為工作已經導致她常常睡不好，必須吃藥才能安穩入睡，甚至上班前一天心情變得很差，讓男友無助的表示「身為男友的我卻不知道該怎麼辦才好」。
對此，不少過來人則建議，「剛進醫院工作前半年一定會比較辛苦，如果是單純工作上的問題，時間久了大多可以克服，半年後就會上軌道，這是每個新進護理師必熬的過程」、「前半年最重要，因為單位常規跟病人性質還有一起工作同事都應該已經熟悉，但還是無法適應，那就應該考慮換環境」、「抗壓性太低吧，剛出社會這是必經過程，轉換跑道會浪費她之前的努力」。
也有部分網友贊成離職，「或許可以換成診所的工作，雖然薪資會較低些，但工作環境單純很多」、「這個得自己看開，遠離自己不想要的環境才能真正的解脫」。而多數人則建議原PO「傾聽她的煩惱，不用給太多建議，她自己會做決定」、「工作的事情只有自己能解決了，你只能聽，意見就別說了」。（編輯：鍾怡婷）