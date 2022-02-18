醫「苦幹200小時」見月薪崩潰！後悔勸世：想重考這科系
大學時期選擇的科系攸關未來的職業發展，過去台灣普遍第一志願都是醫學系，不過卻有一名就讀醫學系的網友跳出來勸世，表示若有人很在意薪水也還有能力，就趕快去重考牙醫系，並語重心長地喊：「再晚都值得…」
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 11:35:05
該名網友在Dcard中貼文，他以「真的在意薪水就重考牙醫系」為題，表示他當初指考填醫學系，弟弟則是填牙醫系，一開始還產生「分數比較高」的優越感，以為這就等同於薪水賺得比較多。
沒想到，原PO和弟弟現在都畢業了，他還在苦命階段，每個月工時都快200小時，薪資條打開只有8萬元，弟弟卻已經月薪20多萬，正要買豪車代步，「出社會才知道money talks啦，看著我弟現在吃香喝辣，真的有夠後悔當初沒填牙醫系」，因此真心苦勸：「這邊真的那麼在意錢的，有能力就去重考牙醫系，再晚都值得…」
貼文一出，網友紛紛認同留言，「真的，我堂哥一畢業就跟學長合資開診所（不止一間），車房轉瞬間擁有」、「牙醫眾所皆知真的頂，完全不意外啊，不然為什麼常常都說醫牙」、「我認識的牙醫固定周休二日，受僱一個月就20萬以上」、「牙醫畢業一兩年內，受僱月入30萬以上的很多，兩年後開業或資深受僱醫月入50萬以上，醫院主任或診所名醫大概兩倍不只」。（編輯：賴禹妡）