大學畢業「去搖飲料」沒必要？網見薪資嚇歪：屌打一堆人
俗話說「職業不分貴賤」，只要是靠正當方式賺來的錢，都值得尊敬；不過，就有網友好奇「為何大學畢業要去搖飲料」，認為沒這個必要，豈料貼文一出，也有網友曝光飲料店正職的薪水，讓不少網友嚇歪「屌打一堆人」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 11:21:06
該名網友在PTT以「大學畢業去搖飲料？」為題發文，表示最近發現某個高中同學大學畢業後，現在在50嵐當正職，「也不是說在手搖飲料店上班不好，只是有『那幹嘛讀大學的感覺』，只如果要搖飲料，國中畢業就可以做了」。
原PO接著說，現今一堆人讀大學，只是因為大家都讀，自己沒有讀大學就感覺輸人一截，「但是其實很多人根本不需要念大學」，他也在文末再次聲明，「我沒有覺得搖飲料是不好的工作，只是感覺台灣有高等教育氾濫的問題」。
貼文一出，有網友認為，「你現在才有感覺嗎==」、「很多工作也不需要念大學阿」、「台灣高等教育就是個笑話」、「雞排博士表示」、「就一堆人腦波弱被洗腦一定要有學歷」、「那念到博士去炸雞排的怎麼辦」。
也有網友表示，「讀書不一定要為了工作阿」、「有規定不能念完再搖飲料？」、「怎麼了嗎，大學又不是職訓所」、「你又知道他有啥規劃？就不要到時他學到功夫，累積資金自己創業，成功打響名氣，躺著數錢」、「人家正當工作你也要戰？」、「店長很賺阿」、「之後自己出來開，賺翻了」。
其中，也有一名網友回文，並貼上飲料店的徵人海報，而海報上正職薪水為34000元起，「現在五十嵐正職工作也有34k了喔，屌打一堆辦公室行政小妹吧？跟四大會計師事務所切齊了，還比一堆銀行櫃員仔薪水還高呢，不用爆肝不用拉信用卡，在文組仔中算是不錯了，僅次於高考國營事業，他不香嗎」。（編輯：郭佩蓉）