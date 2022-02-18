吐司塑膠環不只拿來綁？「隱藏用途」千人全跪：從沒想過
一般購買吐司時，你是否曾注意到包裝上的白色塑膠環呢？其看似毫無特別僅能拿來綁住袋子，但有網友詢問「這個白色夾子有其他用途好嗎？應該不是單純的把袋子綑起來而已吧？」隨即引起眾人熱議。事實上，先前就有日本人找出隱藏用途，在當時備受討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 11:18:54
原PO於PTT八卦板上指出，吐司包裝袋上，總會附上一個白色夾子，讓他好奇詢問「是有什麼功用嗎？把它拆開，吐司袋子一樣有密封起來呀？所以告訴我，這個白色夾子有其他用途好嗎？應該不是單純的把袋子綑起來而已吧。」
貼文一出，隨即引來網友們潑冷水，「就是你想的那樣」、「就是綑起來而已」、「讓你開封之後能再夾回去」、「感覺比較有質感的橡皮筋」、「有的上面有寫保存期限」。
不過，先前日本網友「@IwataSatoshi」於推特上貼出照片分享吐司扣環妙用，只見畫面中，可發現延長線上許多插頭，但該名網友在扣環寫上電器名稱，再掛在每個插頭上，以此方便辨識各個電器插頭，大讚直呼「很方便！」
用途曝光後，當時有超過7千人按讚，紛紛驚喜直呼「很長一段時間，我也使用它幫音源線分類，很方便！」、「原來可以當標籤！我試試看，謝謝」、「這是我想不到的用法」；但也人質疑「雖然方便，但有電流感覺蠻危險的」。（編輯：陳雅雲）